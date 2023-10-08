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澎湖縣定古蹟台廈郊會館修復落成 馬公街道熱鬧滾滾

澎湖縣定古蹟台廈郊會館，舉行落成入火典禮。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣定古蹟台廈郊會館，舉行落成入火典禮。（記者劉禹慶攝）

2023/10/08 19:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣定古蹟台廈郊會館，今（8）日舉行修建落成入火安座剪綵大典，縣長陳光復以大家長身份，代表出席剪綵典禮，由於台廈郊會館具有重要歷史意義，又是宗教信仰據點，來自各地的友廟在馬公各街道進行繞境祈福儀式，讓連假的馬公熱鬧滾滾。

陳光復表示，台廈郊會館是縣定古蹟，除宗教性質外，以往更兼具交換商務資訊、洽談買賣與辦理鄉里公益事務的場所，它的興衰反應澎湖早期對外貿易盛況及馬公市區商業情形的改變，也見證了澎湖地區從傳統到現代的社會與經濟變遷。

台廈郊會館，在地人稱水仙宮，建於清康熙35（1696）年，主祀海神「水仙尊王」，後因貿易興盛，成為台澎廈門間商人聚集貿易、議決商業爭端會所，日治時期廟宇重建成2層樓建築，二樓為祭祀空間，一樓為「台廈郊實業會」辦公場所，為郊宮同址的組織型態。光緒元年（1875年）水仙宮祭祀場所與台灣、廈門郊商的會所合併，又稱台廈郊會館。台廈郊會館功能現今雖不復存在，但卻是澎湖重要的文化資產，足供後人紀念。

台廈郊會館此次修復工程是繼1995年修繕後，由澎湖縣政府邀請專家檢測，發現有毀損情形，於2017年獲文化部文化資產局補助辦理損壞調查及規劃設計，2020年續爭取總經費2000萬元，進行修復工程。於2021年8月依據文化資產保存法第21條啟動修復，今年竣工，驗收完成後交還水仙宮管理委員會今日辦理入火落成儀式。

台廈郊會館不僅是澎湖縣定古蹟，也是宗教信仰中心。（記者劉禹慶攝）

台廈郊會館不僅是澎湖縣定古蹟，也是宗教信仰中心。（記者劉禹慶攝）

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