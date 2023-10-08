88年前日學者引進栽種 美濃雙溪樹木園大花龍腦香瀕危

生長在高雄美濃雙溪熱帶樹木園中一柱沖天的龍腦香大樹，胸徑約100-105公分。（林保署屏東分署提供）

2023/10/08 17:36

〔記者蘇福男／高雄報導〕88年前，日本學者佐佐木舜一從南洋群島等地引進10種龍腦香科植物，栽種到高雄美濃雙溪熱帶樹木園，結果有登吉紅柳桉、鱗毛白柳桉和細枝、大花龍腦香4種存活下來，其中，大花龍腦香因果實稀少未有小苗，已被列入嚴重臨危物種亟需保護。

屏東科技大學森林系教授楊勝任團隊與林業試驗所陳柏豪對美濃雙溪熱帶樹木園的龍腦香科植物進行長期深入研究，成果最近獲刊發表於美國植物科學期刊（American Journal of Plant Sciences, AJPS），引起國際關注龍腦香科植物在台的發展。

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林業及自然保育署屏東分署指出，龍腦香科植物主要生長在東南亞的熱帶雨林，是重要的木材資源，高雄美濃雙溪熱帶樹木園為全台唯一有栽植龍腦香科植物的區域，1935年日本學者佐佐木舜一從南洋群島、中南半島、澳洲、非洲和南美洲等地引進約270多種植物，栽種於雙溪熱帶樹木園，供造林、綠化和引種用途，其中有10種龍腦香科植物。

1957年，楠濃林區管理處開始關注這10種龍腦香科植物的生長情況，並委請屏科大森林系團隊進行長期深入研究，研究發現，部分樹種雖因無法適應環境或競爭關係而無法繼續生長，但存活下來的龍腦香科植物開始展現適應力和更新能力。

研究團隊發現，園中仍有4種龍腦香科植物存活，包括登吉紅柳桉、鱗毛白柳桉、細枝龍腦香和大花龍腦香，其中，登吉紅柳桉有豐富的大中小更新苗木，個體最大胸徑達100公分，儼然成為台灣低海拔地區罕見的胸徑超過1公尺的樹種之一。

細枝龍腦香和鱗毛白柳桉都有小苗的出現，細葉龍腦香幼苗高度約90公分，鱗毛白柳桉高度約150公分，展現出天然更新能力，而大花龍腦香因果實稀少未見有小苗，因已被列為嚴重臨危物種亟需保護。

林保署屏東分署表示，登吉紅柳桉材質堅硬、紋理細緻，為極佳的商用木材，研究成果顯示，具自然更新能力，應可成為台灣低海拔造林的選擇之一，預計明年造林季節擇鄰近適合地區栽植樹苗，並持續進行區內龍腦香科植物撫育工作，促進天然更新及個體生長，並管理過度生長的火焰木等樹種競爭，讓遊客不必出國，就能認識國際級的龍腦香科植物。

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