店內公告豬肉產地張冠李戴 新北7餐飲業者將挨罰

新北市衛生局抽查發現，7家業者店內公告不合規定，其中3家實際使用加拿大或美國進口豬肉，未標示豬肉原料原產地，4家涉及將台灣豬肉標示為西班牙或加拿大、將加拿大標示為台灣。圖為新北衛生局稽查店家情形。（新北衛生局提供）

2023/10/08 13:00

首次上稿 10:29

更新時間 13:00

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市衛生局因應近期豬肉標示不實情形，10月啟動專案查核餐飲業者使用豬肉標示，累計查核83家、發現7家店內公告不合格，其中3家未標示豬肉原料原產地、4家豬肉原產地標示不實，依食品安全衛生管理法開罰並公布名單。記者致電詢問店家們，對方紛紛喊冤，經提醒已完善標示作業。

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衛生局指出，3家未標示豬肉原料原產地，包含新莊區「饞食商行」實際豬肉原料原產地為加拿大卻未標示、八里區「鍋台銘（鼎記企業社）」實際豬肉原料原產地為加拿大卻未標示、林口區「阿洪廣西螺絲粉」實際豬肉原料原產地為美國卻未標示；4家豬肉原產地標示不實者，分別為「泰鍋古藝三峽北大店（原產地台灣，標示西班牙）」、「三顧茅廬林口文化店（原產地台灣，標示加拿大）」、「好市鍋鶯歌國慶店（原產地加拿大，標示台灣）」與「鍋潤發三峽店（原產地加拿大，標示台灣）」。

衛生局簡任技正劉君豪說明，3家「未標示」指的是未於店內明顯處所或菜單公告豬肉產地，其餘4家則是未更新豬肉來源產地，以致查獲店內使用肉品包裝產地標示與店內公告不符。店家則不約而同回應，對於法令條文不是非常熟捻，一切配合衛生單位稽查，且經提醒後已立即更新補強，完善公告標示，呼籲政府法令規範上可多加輔導業者，同時強調十分重視消費者的食品安全。此外，餐飲業者只是下游，建議向上追查，如果真有問題就會直接更換供應商，希望別讓小老百姓當砲灰。

衛生局說明，未標示豬肉原料原產地者違反食品安全衛生管理法第25條規定，依第47條第10款可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰；標示不實者違反同法第28條第1項規定，依第45條第1項可處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。劉君豪表示，開罰金額分別不低於3萬、4萬元。

此外，針對「新興冷凍」及「瑞騰國際」2家涉虛偽標記豬肉原產地的違規產品，曾出貨至54家新北下游餐飲業，衛生局說，經查現場皆已無案內批號違規肉品，且經詳細比對資料，這些業者並不知情，為產地標示不實的受害者，也不符消費者保護法公告店家的規定，故未公布下游餐飲業者名單。

食品藥物管理科技正邱雯萍呼籲，食品業者應確實遵守豬肉原產地標示規定，可於店內公告或於菜單註記豬肉原料原產地，並保存食品來源及流向憑證以備主管機關查核，且不得為不實標示或廣告，將持續定期與不定期執行稽查，違規者依法處辦。

新北市衛生局10月啟動專案查核餐飲業者使用豬肉標示，累計83家有7家不合格。（新北衛生局提供）

圖為豬肉原料原產地標示不合格清冊。（新北市衛生局提供）

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