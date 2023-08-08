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基隆垃圾焚化飛灰將遠運高雄掩埋 遭批花錢又不環保

基隆市天外天焚化爐燃燒垃圾的飛灰將運到高雄處理。（記者盧賢秀攝）

基隆市天外天焚化爐燃燒垃圾的飛灰將運到高雄處理。（記者盧賢秀攝）

2023/08/08 21:51

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府鼓勵民間機構興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處理場BOO計書的契約到期，市府未與原業者續約，重新發包第5次才標出去，唯國內僅2家業者可以處理飛灰，最終處理業者永盛公司質疑市府修改投標資格讓遠在高雄的另1家業者得標，每年要多花數億元成本，並與淨零排放的環保目標背道而馳。市議會將於下週召開臨時會，要求市府說清楚。

基隆市政府發言人余治明表示，市府依法行政，在程序上採用公開招標。請相關廠商勿情緒發言，否則將保留相關言論之追訴權。

基隆市與轄內垃圾最終掩埋場的BOO促參合約今年7月16日到期，市府與業者永盛公司續約破局，重新招標，4次公告均無廠商投標，業者指環保局修正投標廠商資格後，在日前第5次招標，由高雄1家業者得標。

據指出，國內現存合法的飛灰掩埋場只有2家，即高雄的可寧衛公司與基隆的永盛公司，日後基隆市的飛灰將長途運送到高雄掩埋，與淨零排放的環保目標背道而馳，每年要多花億元、地方沒有回饋金，基隆明明就有合法掩埋場卻不用。

此外，永盛指出，在雙方談判期間，環保局卻堅持以1噸飛灰2000元的價格給永盛公司承作，惟永盛公司認為不敷成本，結果環保局卻以1噸飛灰2萬5000元給高雄廠商承做，且無地方回饋金。中間是否有涉及非法問題，待有關單位查明。

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