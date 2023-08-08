竹北豆子埔溪又被「染黃」 環局：工地廢水未經處理就排放

今天下午1點許，竹北市豆子埔溪附近居民又發現黃泥水，十興里長毛振福獲報立即通報新竹縣環保局。（圖由民眾提供）

2023/08/08 18:00

首次上稿 16:34

更新時間 18:00（新增污染源頭）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市豆子埔溪一連2天再度被發現「染黃」，民進黨縣議員歐陽霆痛批，若縣府維持「無要無關」的態度，只會讓建商們覺得有恃無恐；縣府環保局表示，經派員現場追查，發現一處新建工程正在放廢水，且廢水抽取管線未接至廢水處理設施收集處理，除立即採樣，並要求立即停止排放，後續將依水污染防治法及水質狀況處置。

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竹北市豆子埔溪周邊建築大樓林立，今年開始，周邊有5處工地開挖地下室，廢水排放導致溪水變色，民眾屢次陳情。今天下午1點許，附近居民又發現黃泥水，十興里長毛振福獲報立即通報新竹縣環保局。

歐陽霆表示，豆子埔溪昨天又再度被染黃，一早通報環保局追查，溯源後發現是位於勝利七街二段的建案，因地下室挖掘產生的泥水未處理完全，導致整條溪水被泥水染黃，已請工務處要求建商對沉澱設備做改善，環保局方面也派員已取樣完畢，待化驗結果出爐便可進行開罰。

環保局表示，關於今天竹北市莊敬三路橋下排放黃泥水案，今下午近2點接獲縣議員朱健鉻通報後，派員現場查看，橋下有一涵管排放黃泥水，再到鄰近工地查看，發現莊敬路665地號新建工程的放流口RD01正在排放廢水，現場立即採樣，檢測項目SS。

環保局說，工地主任向稽查人員表示現正進行拔樁工程，所需工期約14天，疑似因為拔樁造成地下水擾動，導致廢水流出。該局除要求立即停止排放，並至廢水處理設施處查看，其廢水抽取管線未接至廢水處理設施收集處理，直接將管子接至RD01排放，因此要求業者應於11日前將管線接回廢水處理設施，在此之前不得排放，並要求業者應妥善收集廢水，依核准逕流廢水削減計畫實施。

縣府工務處說，8月4日獲報竹北市大學段2處工地排放黃泥水案，經現場勘查，已要求營造工地立即改善，目前逕流廢水排放清澈。

環保局表示，針對勝利八街附近的5處工地，已執行超過35次稽查，由於懸浮固體未過超標等，已裁罰5處工地合計至少1600萬元，將持續稽查把關。

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