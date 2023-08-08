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高普考最新專業科目命題大綱公告 考選部：應考人可及早準備

高普考最新專業科目命題大綱今公告，考選部提醒應考人可及早準備。（圖由考選部提供）

高普考最新專業科目命題大綱今公告，考選部提醒應考人可及早準備。（圖由考選部提供）

2023/08/08 16:10

〔記者林曉雲／台北報導〕明（113）年起國考將有大幅度變革，高普考多數類科將減少專業科目，高考原則上考4科，普考考3科，進行考科數量和命題大綱之調整，考選部今日公告修正及新增之命題大綱，共計148科目，包括高考三級108科目、普考40科目，方便應考人及早因應準備。

考選部今天說明，今年3月7日考試院修正發布「公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則部分條文」等規定，自明年起，公務員高普考試多數類科將減少應試專業科目，因應應試專業科目數與內涵之調整，相關科目命題大綱配合完成研修和研訂作業，將自明年1月1日起適用。

考選部表示，今天公告修正及新增之命題大綱共計148科目，高考三級108科目，普考40科目，另特種考試地方政府公務人員考試、公務人員特種考試關務人員考試及特種考試退除役軍人轉任公務人員考試等3考試適用此考試命題大綱之科目，也一併配合修正。詳情請上考選部全球資訊網

以高考一般行政的專業科目為例，現在考6科，包括行政法、行政學、政治學、公共政策、民法總則與刑法總則、公共管理，從明年起改成考4科，包括行政法、行政學、政治學、公共政策；而今天公告的命題大綱，如以高考國際文教行政之國際關係與現勢為例，命題大綱之一是當前國際重要趨勢及對我國的影響，包括當前國際政治與經濟局勢、美國與中國競合關係、東亞政經局勢、與我國有實質關係國家之重要政經局勢、重要國際組織等。

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