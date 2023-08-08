高雄首創！研發18個雙語教學示例 就地取材豐富多元學習

高雄市首創雙語教學示例，集結14校老師研發出18個示例，要讓雙語教學更多元豐富。（記者許麗娟攝）

2023/08/08 13:19

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市推動「校校有雙語」，為更有利於教師教學及學生學生學習，由教育局國教輔導團及14所學校合作，首創針對5個學習領域研發出18個教學案例，今（8日）在前鎮區樂群國小分享實際教學示例，強調雙語教學要紮根、從本土做起，也讓課堂教育更豐富多元。

高雄市教育局推出的雙語教學示例，主要以國中、小為教學對象，由國教輔導團與苓雅區成功國小、安招國小、旗山國小、樂群國小、竹滬國小、建國國小、光榮國小、鳳翔國小、國昌國中、福山國中、鳳山國中、內門國中、明華國中、嘉興國中共14所學校，具有雙語教學實務經驗的國中小教師組，針對生活、自然、綜合、藝術、健體5個學習領域、研發了18個教學示例。

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並由高雄師範大學全英語與雙語教學推動中心教授李翠玉擔任審稿小組的召集人，在多位教授及校長、教師的聯手努力之下，透過反覆討論、教學、修正等流程，產出實際可行的教學案例，讓其他教師參考。

教育局長謝文斌指出，市長陳其邁就任後大力支持雙語教育，逐年提高雙語教育經費，自2010年至2023年已增加預算至2.5億元，成長3.07倍，用以聘請外師、培育本土老師、課程開發，以及每校至少成立2個以上的雙語社團等，為達成雙語教學目的，提供沉浸式的環境，讓小朋友可利用雙語溝通，同時，為不讓雙語教育而忽略學科的學習，因此高雄市開發雙語教學示例，讓雙語與學科能齊頭並進。

審稿召集人李翠玉表示，團隊老師主動投入熱情，自去年起從無到有研發出18個教學示例和整合，雙語教學要紮根、從本土做起，因此，老師也就地取材，如「神奇米食趣」結合在地飲食文化，可做為跨國文化交流的利器，期望推出與高雄有關的教案，同時將高雄推向全世界。

高雄市首創雙語教學示例，記者會上由建國國小小朋友表演雙語歌舞。（記者許麗娟攝）

高雄市發布雙語教育教學示例，由高雄市雙語暨數位學習推動辦公室執行長翁慶才（左起）、高師大全英語與雙語教學推動中心教授李翠玉、高雄市教育局長謝文斌、高雄大學教授吳佩芳共同啟動。（記者許麗娟攝）

老師示範雙語教學示例。（記者許麗娟攝）

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