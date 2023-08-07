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    南投仁愛鄉霧社加油站柴油見底 中油冒險運補5000公升助救災

    仁愛鄉霧社加油站因救災需要柴油使用量大，但大型油罐車無法上山，中油改以小型油罐車緊急運補5000公升柴油到站。（記者佟振國攝）

    仁愛鄉霧社加油站因救災需要柴油使用量大，但大型油罐車無法上山，中油改以小型油罐車緊急運補5000公升柴油到站。（記者佟振國攝）

    2023/08/07 20:17

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉卡努風災搶修工程持續進行，大型救災機具多半使用柴油，由於南豐村的加油站被土石流淹沒無法營運，主要仰賴霧社中油加油站供油，這幾天因台14線多處災害，大型油罐車無法上山運補，柴油快要見底，今天中油公司特別以小型油罐車運補5000公升，冒險通過路基塌陷路段，順利將柴油送到站，優先供應救災機具使用。

    仁愛鄉內有3座加油站，其中2座分別在台14線埔霧公路南豐、霧社，提供用路人加油服務，但這次風災南豐的加油站被土石流淹沒，暫時無法提供服務，南豐村以上的救災機具幾乎使用柴油動力，目前仰賴霧社加油站供應。

    由於台14線路況因素，大型油罐車暫時無法上山運補，這幾天柴油消耗迅速，油庫幾乎見底，中油公司今天上午緊急調派小型油罐車，載運5000公升柴油至霧社加油站。

    中油人員表示，當時行經台14線忠勇橋路段，碰上路基掏空嚴重龜裂塌陷，起初預估要封路1天搶修，但山上柴油已經快見底，還是冒險將油料送上山，優先供應公所救災機具使用，至於一般民眾汽、柴油則限加500元，預計明天還會持續油料運補，也呼籲現階段用路人上山前，最好在山下將油箱加滿，避免佔用山上有限有的油料，以利救災工作進行。

    中油霧社加油站也貼出公告，除了證明是公所的救災車輛，汽、柴油一次最多只能加500元。（記者佟振國攝）

    中油霧社加油站也貼出公告，除了證明是公所的救災車輛，汽、柴油一次最多只能加500元。（記者佟振國攝）

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