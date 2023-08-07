南投仁愛鄉48個基地台斷訊 電信業者搶修中

全台共51個基地台通訊中斷，其中南投仁愛鄉就有48個基地台中斷。（資料照，記者佟振國攝）

2023/08/07 19:28

〔記者丁奕／台北報導〕卡努颱風外圍環流及西南風帶來超大雨勢，驚人的累積雨量重創南投縣山區。國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至今日下午4時，全台共51個基地台通訊中斷，其中南投仁愛鄉就有48個基地台中斷。NCC副主委翁柏宗表示，電信業者都已派員把可攜帶式發電機前往搶修或派遣行動式基地台進駐話務量較大的地區。

NCC表示，中華電信仁愛鄉共11站基地台通訊中斷；遠傳電信南投縣仁愛鄉11站、信義鄉1站中斷，台中市和平區1站基地台通訊中斷；台灣大哥大南投仁愛鄉11站基地台通訊中斷；台灣之星南投縣仁愛鄉共7站基地台通訊中斷；南投縣仁愛8站，台中和平1站基地台通訊中斷。

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翁柏宗說明，目前基地台通訊中斷的主因是仁愛鄉電力還未恢復，但也強調仁愛鄉並非完全斷訊，因在NCC的補助下，部分基地台有備援電力，因此有部分基地尚在運作中。電信業者皆已帶上可攜帶式發電機前往搶修或派遣行動式基地台進駐話務量較大的地區。

翁柏宗強調，仁愛鄉並非「孤島」，過去NCC利用前瞻基礎建設補助業者在仁愛鄉有建置7座高抗災基地台，高抗災基地台有建置發電機，當市電中斷時，可利用發電機供電，其中5座基地台目前可正常運轉，並不會有通訊孤島問題，另外2座則可能因為風力影響，使微波傳輸角度跑掉。

有線電視方面，NCC指出，中投有線電視斷訊625戶（南投縣仁愛鄉平靜路段244戶、萬大路段361戶、力行路段20戶），預計道路修復後進行搶修。

中華電信表示，3日內共出動近百名工程師全力投入搶修，截至今日中午為止，尚餘行動基地台28台、市話用戶260戶、寬頻用戶115戶、MOD162戶和機房2處尚未修復，正全力搶修中；今早上9時，中華電信附掛衛星功能之移動式行動基地台也已抵達南投縣仁愛鄉萬豐村萬豐國小，提供災區語音通訊。

遠傳電信指出，遠傳因長期推動5G遠距診療服務，於南投仁愛鄉衛生所內外皆有訊號強化措施，在本次災情中發揮效果，於通訊中斷的情況下，可於仁愛鄉衛生所內以遠傳5G熱點對外通報災情，昨日遠傳也收到仁愛鄉衛生所同仁表達感謝之意；目前相關基地台正陸續搶修中，預計明天可全面恢復通訊。

台灣大哥大表示，為即時提供通訊服務，已調度超過50位工務人員支援通信與救災應變事宜，目前人口涵蓋密集區已搶修完畢。

中華電信指出，受災區域行動、市話、固網寬頻及MOD等服務中斷的客戶，依風災影響天數，依比例主動減免費用。受災客戶如有服務需求，請洽中華電信免費客戶服務電話：0800-080-123。

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