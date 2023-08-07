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    首頁　>　生活

    陳嘉和生育1子2女還撫育4名別人子女 獲頒基隆模範父親

    基隆市政府今年頒發中山區模範父親陳嘉和，生育1子2女外，還照顧往生姊姊遺留3名外甥女，陳嘉和長女的劉姓女同學阿公往生，劉女變成孤兒，也被他認養，慈愛有福獲鄰里稱頌。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府今年頒發中山區模範父親陳嘉和，生育1子2女外，還照顧往生姊姊遺留3名外甥女，陳嘉和長女的劉姓女同學阿公往生，劉女變成孤兒，也被他認養，慈愛有福獲鄰里稱頌。（記者俞肇福攝）

    2023/08/07 20:53

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中山區模範父親陳嘉和婚後生育1子2女，早年得知長女的劉姓高中女同學孤苦無依，將她收為養女視為己出，後來陳嘉和的姊姊和姊夫半年內先後去世，他再將3名分別就讀國中、高中的外甥女接回家同住，他與妻子陳碧蓮靠著在基隆港碼頭裝卸工作的微薄薪水，一路拉拔照顧7名孩子長大，獲得親友及鄰居肯定，今天接受基隆市長謝國樑公開表揚。

    明天是父親節，市府今天在4樓禮堂舉辦模範父親、好人好事代表表揚大會。謝國樑逐一表揚基隆市7個行政區和原住民族模範父親、好人好事代表，肯定受獎者是社會安定進步的原動力。

    今年模範父親名單為原住民族林德興、中正區江鐵良、暖暖區毛祖堯、信義區邱石頭、七堵區高義輝、安樂區沈義傳、仁愛區張松茂、中山區陳嘉和。好人好事代表名單為原住民族江金吉、信義區郭李善、中正區楊鳳妹、中山區呂清福、安樂區陳善煜、仁愛區張金來、暖暖區高明秋、七堵區邱國英。

    陳嘉和的大女兒讀瑞芳高工時，劉姓女同學相依為命的阿公去世後，獨自生活。陳嘉和與妻子討論後，將劉女收為養女，一路栽培她到大學畢業，完成婚禮。陳嘉和今天接受表揚，劉女也帶著孩子出席，和樂融融。

    陳嘉和夫妻都是慈濟志工，陳嘉和覺得自己很好命，因為他有7個小孩，長大成人後都各自有所發揮，能照顧自己，照顧家人。陳碧蓮認為助人最樂，有機會能幫助別人是件幸福的事。

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