基隆市政府親子電影院今開幕 爸媽洽公小孩免費看電影

基隆市政府親子電影院今天開幕，未來開放時間為週一到週五上午9點到12點、下午1點30分到5點，提供0到12歲兒童觀賞影影，6歲以下需有1名家長或成年人陪同。（圖為基隆市政府提供）

2023/08/07 20:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑去年選舉前拋出要在市政府設置「親子電影院」，市政府今天（7日）舉行開幕儀式；謝國樑說，他一直希望基隆市能有更多室內休憩和活動空間，親子電影院開放後，民眾帶孩子來市府洽公，就能讓小孩看看電影，也讓家長有個優質空間短暫休憩。

謝國樑投入市長選舉時，提出上任後在市府成立「親子電影院」的政見。他表示，自己的構想來自到新加坡樟宜機場時，發現機場有這樣的空間設計，認為市政府也應該有處舒適的親子娛樂空間，他自己身為家長，相信也是多數父母共同的心聲。

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基隆市府親子電影院設在市府1樓正門旁的「市民接待室」，曾是前市長張通榮「與民有約」的對話場地。基隆市府團隊通力合作，由基隆市工策會向企業募集影音設備，綜合發展處負責設備管理及電影院空間維護，文化局協助取得電影授權，社會處同仁負責播放及現場服務。

市府綜發處表示，親子電影院開放時間為週一到週五上午9點到12點、下午1點30分到5點，提供0到12歲兒童觀賞電影，6歲以下需有1名家長或成年人陪同。

民眾進入電影院前應先進行手部消毒，身體不適或體溫超過37.5度將不得入場。電影院內禁止飲食，設備故障或有大面積髒污狀況，市府的同仁會通報庶務科處理。每週五傍晚清潔消毒，確保環境衛生。

文化局說，「夏日電影院」6月起在基隆表藝中心外牆開始播放《笑笑羊大電影：外星人來了》、《石器小英雄》、《小麻煩當家》及《北極戰隊》動畫，8月20日播映完畢後，會在市府親子電影院繼續播放。

基隆市政府親子電影院今天開幕，未來開放時間為週一到週五上午9點到12點、下午1點30分到5點。（記者俞肇福攝）

基隆市政府親子電影院今天開幕，未來開放時間為週一到週五上午9點到12點、下午1點30分到5點。（記者俞肇福攝）

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