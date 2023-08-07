為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    祝「保爸」們父親節快樂！竹縣居家托育服務中心給後盾

    新竹縣「保爸」戴先生，退休後在妻子的鼓勵下，一起參與居家托育的事業，夫妻合力托嬰，8年來已經陪伴27位兒童長大。（新竹縣政府提供）

    新竹縣「保爸」戴先生，退休後在妻子的鼓勵下，一起參與居家托育的事業，夫妻合力托嬰，8年來已經陪伴27位兒童長大。（新竹縣政府提供）

    2023/08/07 10:41

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕「托育服務」這個過去專屬於女性工作者的職業，近年已漸有男性加入行列，「保爸」也能發揮耐心、細心的照顧特質，品質不輸女性，像是新竹縣保爸戴先生，退休後在妻子的鼓勵下，一起參與居家托育的事業，夫妻合力托嬰，8年來已經陪伴27位兒童長大。父親節前夕，縣長楊文科特別祝福保爸們父親節快樂！

    縣府社會處統計，全縣登記在案的托育人員有801名，其中有43名男性、758位女性，近年逐漸有男性加入托育服務行列，竹縣居家托育服務中心也提供媒合與轉介服務、社區親職教育、育兒知能宣導及相關諮詢服務，並對居家托育人員提供輔導、諮詢，期望能成為家長與托育人員的後盾。

    「保爸」戴先生認為，一位優質的托育人員，需要用愛與尊重每位孩子的獨特性，每位寶寶都有不同的個性，他也因應調整，適時給予正確的發展協助與刺激，補充家長不及照護的部分，成為家長照顧幼兒的協助者，這也是他和太太托育工作的重心、樂趣及努力的方向。

    從事一份需要對孩子與家長負起責任的專業工作領域，戴先生坦言，「壓力很大」，還好和太太是聯合托育，可以互相支援，也感謝訪輔員們及時給予協助。

    社會處說，北區居托中心推動「小組團隊」模式，由每年的小組長擔任中心與居家、在宅、到宅保母們的溝通橋樑，除了推動行政布達，也加深組員之間的互動維繫，凝聚的情感成了互相幫忙的重要力量。目前共有13位訪輔員。

    新竹縣北區居家托育服務中心：所轄範圍為竹北市、新豐鄉、湖口鄉；地址：新竹縣新豐鄉新興路1號（立緒樓7樓）；電話（03）559-3142轉3822、3824。

    新竹縣南區居家托育服務中心：所轄範圍竹東鎮、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、寶山鄉、橫山鄉、峨眉鄉、北埔鄉、五峰鄉、尖石鄉；地址：新竹縣竹東鎮和江街366-2號；電話（03）511-0660。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    視察居家托嬰中心 張麗善籲家長為寶貝選擇合格登記保母
    2021/11/22 12:14

    視察居家托嬰中心 張麗善籲家長為寶貝選擇合格登記保母
    自由開講》高雄再發生托嬰事故，四個面向檢討居家托嬰制度問題
    2021/10/19 14:20

    自由開講》高雄再發生托嬰事故，四個面向檢討居家托嬰制度問題
    托嬰費用全台最低 原來台中這麼做
    2018/06/27 21:40

    托嬰費用全台最低 原來台中這麼做
    私立托嬰補助市府擬加碼 收費上限業者有疑慮
    2016/09/10 06:00

    私立托嬰補助市府擬加碼 收費上限業者有疑慮
    友善托育 台東平價托嬰中心2站揭牌
    2015/11/05 17:54

    友善托育 台東平價托嬰中心2站揭牌

    世客博開幕晚會 天光日个客家三部曲8/11-13登場
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播