祝「保爸」們父親節快樂！竹縣居家托育服務中心給後盾

新竹縣「保爸」戴先生，退休後在妻子的鼓勵下，一起參與居家托育的事業，夫妻合力托嬰，8年來已經陪伴27位兒童長大。（新竹縣政府提供）

2023/08/07 10:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「托育服務」這個過去專屬於女性工作者的職業，近年已漸有男性加入行列，「保爸」也能發揮耐心、細心的照顧特質，品質不輸女性，像是新竹縣保爸戴先生，退休後在妻子的鼓勵下，一起參與居家托育的事業，夫妻合力托嬰，8年來已經陪伴27位兒童長大。父親節前夕，縣長楊文科特別祝福保爸們父親節快樂！

縣府社會處統計，全縣登記在案的托育人員有801名，其中有43名男性、758位女性，近年逐漸有男性加入托育服務行列，竹縣居家托育服務中心也提供媒合與轉介服務、社區親職教育、育兒知能宣導及相關諮詢服務，並對居家托育人員提供輔導、諮詢，期望能成為家長與托育人員的後盾。

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「保爸」戴先生認為，一位優質的托育人員，需要用愛與尊重每位孩子的獨特性，每位寶寶都有不同的個性，他也因應調整，適時給予正確的發展協助與刺激，補充家長不及照護的部分，成為家長照顧幼兒的協助者，這也是他和太太托育工作的重心、樂趣及努力的方向。

從事一份需要對孩子與家長負起責任的專業工作領域，戴先生坦言，「壓力很大」，還好和太太是聯合托育，可以互相支援，也感謝訪輔員們及時給予協助。

社會處說，北區居托中心推動「小組團隊」模式，由每年的小組長擔任中心與居家、在宅、到宅保母們的溝通橋樑，除了推動行政布達，也加深組員之間的互動維繫，凝聚的情感成了互相幫忙的重要力量。目前共有13位訪輔員。

新竹縣北區居家托育服務中心：所轄範圍為竹北市、新豐鄉、湖口鄉；地址：新竹縣新豐鄉新興路1號（立緒樓7樓）；電話（03）559-3142轉3822、3824。

新竹縣南區居家托育服務中心：所轄範圍竹東鎮、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、寶山鄉、橫山鄉、峨眉鄉、北埔鄉、五峰鄉、尖石鄉；地址：新竹縣竹東鎮和江街366-2號；電話（03）511-0660。

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