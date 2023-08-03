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    台南市定民俗「後壁崁頂放火馬」登場 35隻火馬射出煙火

    放火馬是從馬腹、底座射出七彩煙火、蜂炮。（記者楊金城攝）

    放火馬是從馬腹、底座射出七彩煙火、蜂炮。（記者楊金城攝）

    2023/08/03 22:42

    〔記者楊金城／台南報導〕流傳百年以上的台南市定民俗「後壁崁頂放火馬」，今天（3日）登場，慶祝池府千歲神誕，35隻火馬在下午和今晚分兩批施放，火馬從馬腹、底座射出七彩煙火、蜂炮，為台南唯一特殊宗教祭典掀起熱鬧氣氛。

    火馬是以竹架結構加上紙糊，塑成馬形，內部裝置蜂炮、煙火，在乩手手持輦轎點交後燃放，火馬由信眾敬獻或還願打造，火馬火化後，還成為供亡靈好兄弟的「交通工具」座騎，相當特別。

    「放火馬」相傳清末崁頂庄外的八掌溪畔，官匪激戰，死傷慘重，因冤氣甚重，後經勸善堂奉祀的池王爺降駕安撫亡靈，降示：「池王有吃，冤魂亦有吃」，此後地方恢復平靜，庄民援例每年池王神誕日前夕的農曆6月17日舉行放火馬儀式，慶祝池王聖誕和犒賞告慰亡靈。

    今年崁頂有35隻大、小火馬，數量與往年相當，其中2隻是由南市議員王宣貿、陳皇宇贊助還願，感謝池王爺庇佑當選。

    今天下午3點半再由台南市長黃偉哲夫人劉育菁、台南市民政局長姜淋煌、後壁區長陳玉惠、勸善堂主委黃啓明等人在向池王爺上香祝壽後，點燃第一批火馬啟炮。

    黃啓明表示，崁頂地區一年一度「放火馬」告慰亡靈，也體現池府王爺悲天憫人的關懷，展現信眾持守對池王爺的承諾至今。

    陳玉惠說，放火馬有祈福、還願意涵，感謝廟方年年辦理放火馬祭典，傳承至今成為具地方特色的民俗，公私部門將共同維護與傳承這項重要的文化資產。

    台南市定民俗「後壁崁頂放火馬」，今天（3日）登場。（記者楊金城攝）

    台南市定民俗「後壁崁頂放火馬」，今天（3日）登場。（記者楊金城攝）

    今年崁頂有35隻大、小火馬。（後壁公所提供）

    今年崁頂有35隻大、小火馬。（後壁公所提供）

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