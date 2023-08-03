台南市明天正常上班上課

南市安南區城南里低窪地區預布防水擋板。（南市水利局提供）

2023/08/03 20:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕卡努颱風來襲，台南市府今晚宣布，台南市未列入卡努颱風警戒區，明（4）日正常上班正常上課。

台南市雖未直接受颱風影響，但根據中央氣象局資料顯示，南部地區近日出現天文大潮，且卡努颱風外圍環流及西南風挾帶豐沛水氣，仍要留意有局部性大雨，台南市長黃偉哲也指示各局處加強防汛整備，保障市民生命財產安全。

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水利局說，因應颱風及西南風影響，已於今日啟動巡檢，目前全市滯洪池58座都已完成預洩降，滯洪容量約為1100萬噸；另外側溝清疏已施作約580公里，清除淤泥量約2730公噸；排水清淤長度約390公里，清除淤泥量約5.2萬立方公尺；雨水下水道清淤長度約73公里，清除淤泥量約1.3萬立方公尺。

水利局說，全市60座抽水站、轄下1746座水門及499台移動式抽水機，其中現場預布490台，尚餘可調派機組為9部，都已完成整備。民政局與區公所也於仁德區二行里、永康區中山南路、新營區新生國小等低窪處預先布設防水擋板近1600片，期能將水災損害降到最低。水利局及各區公所也備妥24萬包砂包，民眾若有需要砂包或防水擋板者，可盡快就近向區公所領取借用。

台南市水利局啟動巡查作業確保水利設施運作正常。（南市水利局提供）

仁德區二行里低窪地區預布防水擋板。（南市水利局提供）

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