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    台南啟用「紙錢專用二爐」 還可以發電

    南市新建的「淨圓滿二爐」，除了紙錢處理量倍增外，燃燒紙錢的過程還可以發電。（記者蔡文居攝）

    南市新建的「淨圓滿二爐」，除了紙錢處理量倍增外，燃燒紙錢的過程還可以發電。（記者蔡文居攝）

    2023/08/03 11:13

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市推行紙錢集中燒政策已12年，今天啟用紙錢專用爐─淨圓滿二爐，新爐除了紙錢處理量倍增外，燃燒紙錢的過程還可以發電，1年估計可發電2000度，真正落實節能減碳。

    台南市為宗教之都，每年焚燒的紙錢非常可觀，台南於2019年首創全國興建「淨圓滿紙錢專爐」，透過有污染防制設備的環保金爐，減輕焚燒紙錢帶來的空氣汙染，4年來累積已燒化4890噸紙錢。

    為提升焚燒效率，南市今年與中央合資4300萬元興建「淨圓滿二爐」，今天在城西焚化廠舉行啟用儀式。包括環保署空保處長蔡孟裕、南瀛道教會、台南道教會等宗教團體代表及市議員邱昭勝、蔡麗青等人出席。

    市長黃偉哲致詞表示，台南市廟宇數量為全台最多，紙錢若無妥善處理將造成空氣污染，由於現有環保金爐已不敷使用，「淨圓滿二爐」啟用後，未來不僅處理量加倍，所需用水全數回收、熱能還能回收發電。

    環保局表示，紙錢用專爐專燒的方式，可以解除民眾對廢棄物與紙錢混燒疑慮，藉此提升民眾配合意願。今天啟用的紙錢專用二爐，每小時處理量600公斤，比舊爐增加1倍，而焚燒過程產生的煙氣及污染物經污染防制設備處理後，均符合排放標準，不造成空氣污染。

    環保局表示，紙錢專用二爐除了焚化紙錢外，還可以發電，1公噸的紙錢約可發電1.5度，而台南市1年的紙錢集中燒的數量約1300噸，1年約可發電2000度，全做為園區本身用電之用。

    台南市今年與中央合資4300萬元興建紙錢焚燒專用爐─「淨圓滿二爐」，今天在城西焚化廠舉行啟用儀式。（記者蔡文居攝）

    台南市今年與中央合資4300萬元興建紙錢焚燒專用爐─「淨圓滿二爐」，今天在城西焚化廠舉行啟用儀式。（記者蔡文居攝）

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