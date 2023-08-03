卡努龜步暴風圈下午觸陸 北台今晚至明晨風雨最強

中颱卡努目前位於東海，距離台北東北東方約350公里之海面上，目前不時停滯、移動速度極慢，預估暴風圈下午觸陸，北台今晚至明晨風雨最強。（圖擷自中央氣象局）

2023/08/03 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風「卡努」目前位於東海，距離台北東北東方約350公里之海面上，目前不時停滯、移動速度極慢，預估暴風圈今（3日）下午觸陸，北台今晚至明晨（4日）風雨最強，明卡努仍在東海海面，開始轉往東北東移動，不過氣象局認為明颱風將有所減弱，暴風圈縮小，不會繼續壟罩北部陸地。

根據中央氣象局最新觀測顯示，中度颱風卡努今（3日）上午11時的中心位置在北緯26.6度，東經124.6度，預估將以每小時3轉8公里速度，向西轉東北東進行，中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑90公里，氣象局預估未來卡努將會有所減弱，暴風圈縮小。

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臉書氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，卡努暴風圈下午接觸陸地，「大台北、基隆、宜蘭北端」風雨持續增強，緊鄰的「桃園、新竹」也會漸漸感受到風雨。今天夜晚至明天清晨，是風雨最強時刻。

若颱風順利轉向，預計明清晨「大台北、基隆、宜蘭」陸續脫離暴風圈，但風雨須等到傍晚過後才會明顯緩和。

中南部部分，今下午至夜晚，西南風逐漸增強，「西半部苗栗至屏東、台東南端」下雨情形逐漸變多，到了明後2天西南風達到最強盛，是降雨高峰期，有強降雨機率，尤其山區將有劇烈雨勢，將密切留意。

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