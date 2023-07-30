餐廳吃飯「男女座位潛規則」 他見一幕驚：全台灣男人的默契？

男網友表示，跟女生朋友前往餐廳用餐，因喜歡視野較好的座位，於是他選擇靠牆的座位坐下，結果卻收到女生訊息表示，「你是唯一一個坐裡面的男的欸，你沒注意到嗎？」這時他才發現，在場所有的男生都一一坐在靠走道位置。（圖片擷取自Dcard）

2023/07/30 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕一名男網友表示，跟女生朋友一同前往餐廳用餐，因為喜歡視野較好的座位，於是他選擇靠牆的座位坐下，結果卻收到女生訊息表示，「你是唯一一個坐裡面的男的欸，你沒注意到嗎？」這時他才發現，在場所有的男生都一一坐在靠走道的位置，令他好奇詢問「竟然有這種餐廳禮儀的潛規則，難道這是全台灣男人們一起的默契嘛？」貼文曝光後引起網友熱烈討論。

一名男網友在Dcard上發文表示，前幾天跟女生朋友去餐廳吃飯，到餐廳是他先坐下，因為喜歡視野較好的座位，於是他選擇靠牆的座位坐下，沒想到卻在中途去上廁所時，收到女生的訊息，「你是唯一一個坐裡面的男的欸，你沒注意到嗎？」他則表示有。

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回到座位後原PO意識到，男生們的座位全都靠「走道」面對「牆壁」，而女生們的座位全都靠「牆壁」面對「走道」，這令他有點訝異，並表示「竟然有這種餐廳禮儀的潛規則，我開始思考，難道這是全台灣男人們一起的默契嘛？」他認為，是誰先到誰先選位置，「目前想到會讓女生坐靠牆的原因，可能是怕包包被人摸走吧，結果因為這樣我被說成大直男」。

文章發出後引起熱議，女網友紛紛回覆，「靠牆比較有安全感」、「我也喜歡靠牆多一點，可以放包包，而且他會很貼心的去盛水拿餐具，所以他坐外面比較方便些」、「就像馬路邊走裡面的感覺啊」、「拿餐具跟上菜怕危險的關係吧」、「我也會喜歡坐裡面，也會覺得讓女生坐裡面的比較紳士」、「應該是上菜的關係，還有坐外面比較會有機會被碰撞。」、「因為靠走道內側比較舒服，有安全感，所以男生通常都不用說會自動讓出這個位子，或示意女生往裡面坐，這個有沒有都無所謂，有做小加分沒做無所謂，是被男生示意往裡面坐時才意識到，當下覺得很貼心加分」。

男網友們則回應，「通常坐外面靠走道因為上菜」、 「真的，我自己在外也坐裡面，跟女生出去就讓女生坐裡面，畢竟大家都想要有安全感」、「普遍來說大家都會想坐裡面的位置，但是認知上多數男生會讓女生先選位子，或默認自己要坐外側的位子，所以才會有這樣的現象吧」、「就是莫名覺得女生坐在裡面位置比較安全跟讓她有安心感吧，還真的是潛規則」、「我會讓女生走前面看他想坐哪裡耶，不過如果座位旁邊是男生，我可能就會自己坐，主要還是看兩個人的默契吧」。

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