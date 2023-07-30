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    老婆接受主管潛規則、陪睡客戶！ 人夫當面質問竟得到這回應......

    一名人夫得知老婆接受主管職場潛規則，甚至陪睡客戶，當面質問老婆竟得到「不能接受就離婚」的回應後大崩潰。此為示意圖。（資料照）

    一名人夫得知老婆接受主管職場潛規則，甚至陪睡客戶，當面質問老婆竟得到「不能接受就離婚」的回應後大崩潰。此為示意圖。（資料照）

    2023/07/30 21:00

    〔即時新聞／綜合報導〕近日一名人夫聽聞老婆接受主管職場潛規則，甚至陪睡客戶，當面質問老婆竟得到「不能接受就離婚」的回應後大崩潰，該名人夫在網上抱怨此事，引發網友熱烈討論。

    近日一名男網友在Dcard上PO文表示，自己與老婆結婚多年，肯定她是個賢淑顧家的好妻子，在職場也表現不錯，「今年（老婆）有了晉升的機會，3月晉升後工作也較繁忙，時而出差，時而加班......3個多月來她除了忙，也改變了很多，以往不重視儀表的她，現在只要一出門就會精心打扮，穿著也講究起來」。

    原PO接著說：「她的升職雖然令人高興，也代表公司對她的能力有所表揚，但回家也越晚，不然就酒醉回家，有時到早上才打電話回來說晚上喝醉住旅館。剛開始時還不在意，後來聽他們公司同事講才知道，她為了升職做了很大的犧牲，讓主管潛規則，又陪客戶應酬甚至陪睡。聽到這些我真的傻住，跟她談，她覺得自己現在事業得意，也不想跟我多說，要我不能接受就離婚，沒想到這種事會發生在我們身上！」

    網友紛紛表示，「不懂到底什麼工作需要這麼犧牲，感覺是你老婆也享受這過程 順便升職」、「離了吧，想想她主管跟她享魚水之歡的樣子，不值得」、「就是一個犯錯又強迫老公接受的渣女」、「不想評論你老婆的價值觀跟品行，但我只想說一個好的另一半，一定把你放最重要的位置」。

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