集結在地美食 池上公所推出千元星空限量野餐籃

池上鄉公所推出限量100組，每組1000元的星空野餐籃。（記者黃明堂翻攝）

2023/07/30 14:00

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府睽辦理的「最美星空音樂會」，8月13日將在伯朗大道舉辦，邀請多位知名歌手在無光害、無電纜的500公頃金黃稻浪演唱及觀星，池上鄉公所網羅了小農自產食材、搭配網紅店家推出星空野餐籃，每組1000元，限量100組，即日起開放預購。

池上鄉長林建宏說，為了最美星空音樂會，首次辦理「席地而坐」結合野餐的概念，和當地小農、店家合作，推出限量版的星空野餐籃，運用在地食材將美景與創意料理相結合，藉此行銷地方，讓遊客欣賞伯朗大道一望無際的最美星空，同時也品味在地獨特的風味美食，充分感受池上星空深刻的魅力。野餐籃網羅了小農自產食材、搭配店家從蔬果到特色餐點應有盡有，而這些農產品絕大多數是友善耕作，確保了產品的新鮮與品質。

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此次特色餐點包含推廣有機火龍果達人「阿裕果園」，創意春捲名店「好煎炸」，排隊知名炸物「古大俠複合式餐飲」，舒食人文小舖「巧本味」，傳統阿美族文化美食「芭洋Amis美饌」，高品味職人飲品「卡琺之谷咖啡製造所」，客家傳統田間點心「田味家」，思鄉料理「大陸婆婆麵食館」，嚴選在地食材手工甜品「小安比樂」，及在地傳統美食「小雞吃蛋糕」等，希望讓大家欣賞星空不用排隊等待美食，即可一次享受。

林建宏表示，希望透過這次活動，讓更多人看見池上鄉的美麗風光和豐富土地，同時品嚐到來自土地的美味佳餚，讓這片土地的魅力傳遞到全世界。

「星空野餐籃」採取預約制，即日起開放訂購，訂購資訊請洽池上鄉公所請追蹤FB粉絲專頁或至Google表單填寫訂購資訊。

池上鄉公所推出限量100組，每組1000元的星空野餐籃。（記者黃明堂翻攝）

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