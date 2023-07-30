感恩「父」出！ 大雅區公所表揚16位模範父親

台中市大雅區公所舉行模範父親表揚活動，表揚16位模範父親，立委楊瓊瓔頒獎給模範父親。（圖由大雅區公所提供）

2023/07/30 13:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區公所今天舉行模範父親表揚活動，台中市觀光旅遊局長陳美秀及大雅區長李修齊代表市長盧秀燕，致贈模範父親「父德堪欽」獎牌，表揚16位模範父親。

觀旅局陳美秀表示，希望藉由年度表揚活動，讓為人子女者重視人倫孝道，善體親心，孝順父母，報答父母偉大的親情。並不忘宣傳市政，如市長盧秀燕恢復老人健保補助及增加敬老愛心卡使用範圍，7月1日起還可搭乘台鐵，並廣設社區照顧關懷據點、長青學苑、推動老人共餐，讓長輩活得更健康快樂！

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大雅區長李修齊指出，父愛像高山，厚重沉穩，給了我們堅實的依靠；父愛如大海，容納了愛的百川，寬廣而深遠。模範父親們教養子女在士農工商各行各業服務、對地方事務熱心參與，為社區、為鄉里的付出及服務的身影，值得肯定和感佩！今天期藉表揚活動，讓社會大眾也能感受偉大男性平日默默為家庭、為社會無怨無悔的努力與付出，將模範父親感人勵志事蹟為眾人學習楷模，表彰傳承社會良好價值。

大雅區公所透過表揚活動，讓各位模範父親及子女趁此機會共享模範父親接受表揚的喜悅，祝福全天下的爸爸們都能健康長壽享天倫，父親節快樂。立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢等皆出席典禮，祝賀模範父親並合影。

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