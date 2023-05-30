新北道安會報聚焦行人安全 侯友宜：審慎檢視交安完整性

新北市政府今（30日）進行道安會報，會中探討許多行人安全議題，侯友宜表示，面臨「行人地獄」的指責，更提醒我們要審慎重新檢視交通安全的完整性。（記者甘孟霖攝）

2023/05/30 16:27

〔記者甘孟霖／新北報導〕新北市政府今（30日）進行道安會報，會中探討許多關於行人交通安全的議題，新北市長侯友宜表示，面對外界「行人地獄」的指責，更應該審慎檢視交通安全的完整性。

新北市警察局在道安會報中表示，新北市2月至4月為期3個月辦理「行人路權大執法」，共取締1萬5007件，與去年同期比較，增加7808件，但死亡人數減少3人、受傷減少17人。

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道安會報工程小組報告，依據交通部10日指示，要求各縣市檢討號誌化路口人車流量與危險性，推動行人專用時相，新北將優先以境內71處捷運站周邊路口優先調整，另搭配國高中學校周邊通學環境改善計畫、高齡者友善示範區等行人量大或人車干擾較嚴重的路口設置行人專用或優先時相。

侯友宜表示，行政院25日通過「行人優先交通安全行動綱領」，從各面向改善行人通行，去年台灣發生37萬多件交通事故，奪走超過3000條人命，近50萬人受到傷害，其中行人死亡數高達394人，面對外界「行人地獄」的指責，更應該審慎檢視交通安全的完整性。

交通局長鍾鳴時說，道安工作環環相扣，車輛禮讓行人的駕駛觀念逐漸普及，市府道安團隊除了加強執法外，也會從教育面著手。另外，畢業季即將到來，他也呼籲青少年一定要考取駕照才能上路駕駛，市府團隊也會提前準備暑假防飆車與機車安全宣導活動等，努力提升交通安全。

多位市府交通顧問建議，除了積極向駕駛人宣導停讓行人觀念外，也應向行人宣導，過馬路時務必隨時注意路況，切勿分心滑手機。

新北市政府今（30日）進行道安會報，會中探討許多行人安全議題，侯友宜表示，面臨「行人地獄」的指責，更提醒我們要審慎重新檢視交通安全的完整性。（記者甘孟霖攝）

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