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    談死刑「該做的事就要做」 侯友宜批黑金氾濫、黑槍滿天跑

    新北市長侯友宜今天到淡江大學演講，受訪時直稱現在「黑金氾濫」、「黑槍滿天跑」，會用以前的專業面對這個區塊。（記者闕敬倫攝）

    新北市長侯友宜今天到淡江大學演講，受訪時直稱現在「黑金氾濫」、「黑槍滿天跑」，會用以前的專業面對這個區塊。（記者闕敬倫攝）

    2023/05/26 19:24

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市長侯友宜今天到淡江大學大眾傳播學系系慶演講，會後受訪被問到「當選會不會執行死刑」以及「是否支持恢復特偵組」等問題，侯友宜回應數度強調「公平、正義」，稱「該做的事就要做」，並重提自己從警的經驗，直稱現在「黑金氾濫」、「黑槍滿天跑」，會用以前的專業面對這個區塊。

    有媒體問及中和縱火犯李國輝稱「沒燒死想燒的人」，若當選是否會執行死刑？侯友宜說，公平、正義絕對要讓被害者，也要讓整個嫌疑犯，能夠符合社會的期待，「該做的事就要做」；其實這個現場他都很了解，當時造成9死5傷，這個結果除了判定一件是故意殺人，其他的8件判決是說「不確定的故意殺人」。

    侯友宜續稱，這裡面有時候會想，如果今天面對犯嫌稱只想殺害一個人，但是，也許可預見地可能會造成更多的傷害，那這樣如果在馬路上對一個人開槍，不幸波及很多人死亡，那社會怎麼看待這件事情？

    侯友宜說，其實有時候來想想看，人民的情感都希望有一個公平、正義，司法總是要對被害人有一個最基本、人權的交代，「所以公平、正義對司法來講很重要、很重要，所以我們一定要捍衛最基本的，守護公平、正義的底線」。

    針對是否支持恢復「特偵組」的問題，侯友宜指稱，這樣看一件事，現在是黑金氾濫，黑槍可以講「滿天跑」，很多人都在問有沒有槍？造成人民恐懼跟害怕，尤其黑金跟一些有錢有勢的人走在一塊，更令人擔憂，把國家的根本毀壞掉。

    侯友宜強調，若按照自己以前辦案的經驗跟專業，他一定會用他的專業，去好好面對這一個區塊，也會好好傾聽別人很多的建議。

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