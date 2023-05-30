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    澎湖觀光亂象再起 民宿夜唱、機場貨運站停滿宅配車輛皆擾民

    澎湖海上花火節升空以來，帶來觀光人潮，也出現不少觀光亂象。（記者劉禹慶攝）

    澎湖海上花火節升空以來，帶來觀光人潮，也出現不少觀光亂象。（記者劉禹慶攝）

    2023/05/30 16:23

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節升空以來，正式揭開澎湖觀光旺季序幕，隨著人潮進來雖是錢潮，但也出現不少觀光亂象，包括民宿夜唱烤肉擾民、機場貨運站停滿宅配公司貨車等，造成澎湖民眾生活作息受到影響，澎湖縣政府公布「澎湖縣民宿安寧維護及環境整潔管理事項」，馬公航空站也展開動線檢討作業。

    根據澎湖縣民宿管理辦法規定，民宿於夜間10時至翌日上午8時期間，停止使用卡拉ok等視聽設備，住客亦不得從事燃放爆竹、喧嘩及其他妨礙公眾安寧行為，業者並應於旅客住宿須知內載明上述管理事項，縣府呼籲旅宿業者遵守，若違反民宿管理辦法第31、32條規定，縣府將依發展觀光條例相關規定對業者進行裁罰作業。

    近期內澎湖縣政府接獲多起民宿檢舉案件，如住宿旅客大聲喧嘩、烤肉、夜唱卡拉OK及喇叭等擴音設備擾民、隨意亂丟垃圾製造髒亂等，嚴重影響附近居民生活品質，旅遊處表示，為兼顧居民生活及觀光發展，訂定公布「澎湖縣民宿安寧維護及環境整潔管理事項」，籲請旅宿業者加強管理、並請旅客遵守規定。

    另外，時值觀光旺季，澎湖宅配業者進入配送熱季，澎湖機場貨運站儼然成為宅配業者私人「停車場」，嚴重影響澎湖民眾收寄貨物權益，因此馬公航空站決定召開檢討會，進行時段或停車格分配管理，兼顧宅配及民眾不同需求，並維護機場周邊交通順暢。

    澎湖機場貨運站停車格，淪為宅配業者私人停車場。（記者劉禹慶攝）

    澎湖機場貨運站停車格，淪為宅配業者私人停車場。（記者劉禹慶攝）

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