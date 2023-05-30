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    被花火嚇跑的米克斯「金勇」 流浪22天重返主人懷抱

    被花火嚇跑的金勇，走失22天重返主人懷抱。（金勇媽提供）

    被花火嚇跑的金勇，走失22天重返主人懷抱。（金勇媽提供）

    2023/05/30 16:35

    首次上稿 13:00
    更新時間 16:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕5月8日澎湖國際海上花火節升空，1名女遊客帶著米克斯愛犬「金勇」到觀音亭欣賞煙火，享受臨場感震撼效果，不料，金勇被震耳欲聾的爆炸聲嚇到四處奔竄，最後消失在公車總站，失去蹤影。她懸賞3萬元協尋，加上澎湖人熱心，金勇在失聯22天後，終於重返主人懷抱。

    金勇失蹤後，心急如焚的飼主「金勇媽」四處尋找，但都未發現牠的蹤影，賞金由1萬元提高到3萬元，加上澎湖人熱心，在花火節現場、村里廣播尋狗，更有人自組尋狗隊，在各流浪狗出沒地點尋覓，還成立尋找金勇賴群組，互相通報訊息，一時間尋狗成為全民運動，希望幫飼主一圓重聚的願望，而飼主金勇媽及金勇阿公，也接力往返台灣澎湖兩地，不放棄任何一條線索。

    熱愛單車運動的車友陳進財今天（30日）騎車行經烏崁靖海宮，看見類似「金勇」的身影，拍照上網通知失主比對。金勇媽接獲消息，比對照片認為相當神似，火速趕到現場，分開22天的人狗緊急擁抱在一起，都擔心稍一鬆手，又失去彼此訊息，人狗之間真情溢於言表，看得出感情濃厚。

    金勇媽趕緊帶愛犬去檢查身體，感謝所有在金勇走失期間，伸出援手幫忙的澎湖人熱情；至於發現人陳進財及載送夫婦，都沒有向失主收取3萬元賞金，對於颱風來前，走失22天的金勇終於回家了，感到相當欣慰。受到金勇順利返家團圓的喜訊鼓舞，澎湖許多走失毛小孩的飼主，也紛紛上網求救，發表協尋文章。

    澎湖車友陳進財在烏崁靖海宮發現金勇。（陳進財提供）

    澎湖車友陳進財在烏崁靖海宮發現金勇。（陳進財提供）

    失聯22天，金勇重返家人身邊。（金勇媽提供）

    失聯22天，金勇重返家人身邊。（金勇媽提供）

    失聯22天的金勇，在西溪被發現。（金勇媽提供）

    失聯22天的金勇，在西溪被發現。（金勇媽提供）

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