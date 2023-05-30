瑪娃略減弱、明深夜將偏東 北東有雨、中南部防38度高溫

瑪娃今天（30日）上午11時的中心位置在北緯20.5度，東經125.0度，即在鵝鑾鼻的東南東方約450公里之海面上；以每小時7公里速度，向北進行；中心氣壓950百帕；近中心最大風速每秒40公尺（約每小時144公里），相當於13級風；瞬間最大陣風每秒50公尺（約每小時180公里），相當於15級風。（取自中央氣象局）

2023/05/30 11:58

〔記者陳心瑜／台北報導〕中度颱風瑪娃今天上午11時約在鵝鑾鼻東南東方海面450公里海面，緩慢朝西北方向接近台灣東方外海，預估明起將緩緩北轉並沿著東部外海，以平行台灣島的路徑朝石垣島、宮古島方向前進，過去3小時強度略為減弱、暴風半徑仍維持。西半部今天要留意38度極端高溫、東半部則是已經有陣陣外圍環流雲系移入，宜蘭和大台北山區已經有零星雨勢，週三、週四北部山區和宜蘭要留意豪雨或大雨。

氣象局昨天晚上8點半發布瑪娃海警，預估暴風圈接觸陸地機率不高，陸警機率偏低，提醒巴士海峽、台灣東半部外海包括蘭嶼、綠島海面航行及作業船隻應嚴加戒備，民眾則要避免沿海活動。

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依氣象局最新路徑預估，瑪娃未來24小時將朝北北西方向並往北轉，預估31日往間偏東的份量增加，深夜將朝北北東往石垣島、宮古島甚至那霸方向接近日本南方海面。

中央氣象局課長林秉煜表示，瑪娃帶來雨勢將集中北台灣和宜花地區，今天稍早宜蘭山區降雨最為顯著、大台北和花東也有局部降雨，新竹以南則是天氣穩定、可見陽光。南部地區有午後雷陣雨，不過宜花的降雨越晚越明顯、大台北也出現間歇降雨，桃竹也會開始飄雨。

明天（31日）宜蘭地區北部山區更要留意局部大雨或豪雨，週四風場轉為北風，宜花降雨趨緩，雨區轉移到北部山區，要留意局部大雨。週五週六北風帶來水氣減少、降雨趨緩，偏向午後雷陣雨的天氣型態。

目前高雄市已經觀測到36度高溫，氣象局今天針對台中以南發布高溫燈號，提醒台中市、台南市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；高雄市近山區或河谷、嘉義市、金門縣地區，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣近山區或河谷要留意36度以上高溫。

氣象局提醒，瑪娃已經帶來強風巨浪，巴士海峽及台灣附近海面風浪增大；基隆北海岸、南部、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其東半部含蘭嶼、綠島及恆春半島沿海易有6米以上浪高，應避免海邊活動。

強風部分，蘭嶼、綠島風力偏強，蘭嶼今天已經觀測到13級強陣風，易有11至12級強陣風，綠島及澎湖將有9至11級強陣風，桃園至台南、恆春半島、東部、東南部沿海空曠地區將有8至9級強陣風，大台北、東北部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，交通往返需特別注意。

瑪娃今天（30日）上午11時的中心位置在北緯20.5度，東經125.0度，即在鵝鑾鼻的東南東方約450公里之海面上；以每小時7公里速度，向北進行；中心氣壓950百帕；近中心最大風速每秒40公尺（約每小時144公里），相當於13級風；瞬間最大陣風每秒50公尺（約每小時180公里），相當於15級風，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

今（30）日白天台中市、台南市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。嘉義市、金門縣地區，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。（取自中央氣象局）

瑪娃今天（30日）上午11時的中心位置在北緯20.5度，東經125.0度，即在鵝鑾鼻的東南東方約450公里之海面上；以每小時7公里速度，向北進行；中心氣壓950百帕；近中心最大風速每秒40公尺（約每小時144公里），相當於13級風；瞬間最大陣風每秒50公尺（約每小時180公里），相當於15級風。（取自中央氣象局）

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