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    全台唯一 她養出有機認證的文蛤、虱目魚

    楊宜樺（左）是養殖業第3代，利用科學化管理，成為台灣有機養殖文蛤、虱目魚的先驅。（圖由彰化縣府提供）

    楊宜樺（左）是養殖業第3代，利用科學化管理，成為台灣有機養殖文蛤、虱目魚的先驅。（圖由彰化縣府提供）

    2023/05/29 16:51

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉女青年楊宜樺返鄉經營彰化首座有機魚塭，場內生產的「有機文蛤」、「有機虱目魚」本月初雙雙獲得有機產品的認證，這也是國內唯一獲得有機認證的文蛤和虱目魚，彰化縣長王惠美今天特別到養殖場當面鼓勵楊宜樺。

    楊宜樺說，目前她養殖場的養殖面積約有20公頃，其中3公頃為有機認證的養殖區域，文蛤養殖方式是採科學化方式去做預防的管理，所謂科學化，就是每天進行水質養測及金屬含量檢測，來評估水質狀態，用數據化的方式管理，如有問題便能快速解決。

    楊宜樺指出，相較於以前傳統的管理方式，都是已經看到危害才能進行處理，無法有效預防危害的發生，透過科學化管理，來穩定水質以求達到有機，透過不含化學物質的有機飼料，達到完全有機養殖，接下來會持續擴大養殖面積及不斷增進養殖技術，提供更多、更好的漁產品

    王惠美說，楊宜樺家中三代都很用心在養殖魚業，從爺爺傳承至爸爸，現在是第三代的子女返鄉接手，且帶回新的科技管理方式，導入智慧科技並努力達到有機養殖，在國內要取得有機水產品認證相當不容易，從養殖場的水質、種苗、飼料還有環境用藥等，都不能含有一點點的化學物質，這要非常的專業和用心。

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