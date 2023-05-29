北市路坑維修4年多2倍 議員洪婉臻轟修補草率釀行人地獄

台北市議員洪婉臻指出，道路修補案件數逐年上升，去年高達1萬2754件，4年來增加2倍有餘。（圖由台北市議員洪婉臻提供）

2023/05/29 15:52

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長蔣萬安將洗刷「行人地獄」為目標，但台北市議員洪婉臻指出，道路修補案件數逐年上升，去年高達1萬2754件，4年來增加2倍有餘，相關預算又節節攀升，不僅擾民又浪費公帑，質疑北市府道路修補品質草率未把關，令北市通行人車處處陷於危險之中。

對此，北市新工處表示，道路平均使用壽命為8到10年，現正值道路品質更新期，因此預算從往年的14、15億元提升到今年的20億元，以因應未來2至3年須編列較高額養護費用；此外，今年實施道路損壞程度調查，於6月底前可完成路寬30公尺以上損壞程度，再搭配現場巡查，使選定更新路段更有依據。

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洪婉臻指出，台北市道路整體品質一直為人詬病，許多路段、坑洞一補再補，進一步調查近年北市道路修補案件數，2019年有5804件、2020年7396件、2021年9956件、去年更高達1萬2754件，4年來成長2倍有餘，顯示道路修補品質不穩定，屢屢有剛修完又不堪使用情形

洪婉臻更質疑，許多路段反覆修補但仍不平整，但新工處今年將道路養護費用由14億元提升至20億元，明年度更新增編列專案路段改善預算6億元，總預算直逼26億元，痛批蔣市府要錢不手軟，但品質卻無把關，

洪婉臻認為，民眾經由「1999市民熱線」通報道路坑洞件數，從108年至今年4月為止，已累積了近萬件，可見民眾對於北市道路品質的優劣相當有感，建議蔣萬安應檢討目前道路巡檢抽查機制，由政風處組成抽檢小組，杜絕馬路偷工減料，避免人車時常陷入危險之中。

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