反對浪潮擋不住 彰化火葬場先期規劃案撤了

彰化市代表會今審議彰化火葬場先期規劃案1400萬元預算墊付案，現場100多個旁聽席全被坐滿。（記者張聰秋攝）

2023/05/29 15:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是全國唯一沒有火葬場的城市，彰化市公所擬在市郊區的市立殯儀館第2納骨塔後方山坡地的殯葬用地增建火葬場，代表會今審議先期規劃經費1400萬元預算墊付案，反對聲浪排山倒海湧入，市長林世賢親上火線滅火，可是在100多位旁聽里民「無聲」抗議，代表們也不願幫市公所背黑鍋，最後由民政課長陳春榮向代表會宣讀由公所自行撤回提案，宣告建設首部曲的可行性評估胎死腹中。

現場，延和里長王勝和發放傳單，以風水和28年前提過踢到鐵板為由反對興建，旁聽里民也以人口密集、空氣污染、喪葬隊伍鑼鼓樂隊噪音、交通混亂等由堅決反對。

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市民代表楊雅鈞、胡再和、黃稜茹、周平、薛志彬、高龍奎、吳淑敏等人輪番發言，抨擊市公所未考量當地居民的感受，貿然提案作法欠周延，主席陳文賓也下結論，肯定市長林世賢執政魄力，帶動市庫稅收，不過，初步規劃內容未完整，也無法獲得居民的同意，反對通過預算墊付案。

陳文賓說，代表和居民最大擔憂點是交通問題，改善不了交通天天打結，會讓居民陷於萬劫不復的痛苦深淵之中，殯儀館唯一出路口大埔路路寬改變不了是事實，大家都認同彰化縣要有火葬場，重點在興建地點，此案雖是先期規劃案，代表會在居民對規劃案有交通、空污等疑慮下，要讓代表會同意通過1400萬元墊付案實在做不下去，萬一同意了進入興建階段又遭阻撓，納稅人的錢就白花了。

市長林世賢掛保證，全部疑慮化解才會做，也為火葬場議題引起紛擾深感抱歉，他說，之所以向代表會提墊付案，是為了做彰化殯葬園區的長遠規劃，而這次所提的先期規劃案，就是要進行可行性評估，內容涵蓋「興辦事業計畫」、「環境影響評估」、「交通衝擊評估審查」、「水土保持計畫」等大面項，他本身就是空污的受害者，對於空污的危害，他絕對會用最嚴厲的標準去看待！

林世賢駁斥未審慎評估的指涉，他說，公所提出墊付案前和縣府民政處開過3次會議、縣長1次會議，得到縣長王惠美支持應允補助1.2億元經費，縣府也向中央提報，近30年來難得出現縣長、市長願意共同承擔解決問題，也有多位議員支持興建，他因行政程序沒法先向市民說明，沒代表會通過就說明，就是挾民意威脅代表。

林世賢進一步指出，空污若過不了，該案就不做，焚化爐1天燒700噸空污都能解決了，火葬場爐子燒遺體，1天都不可能燒到1噸了，700噸和1噸的處理量相比，大家應該相信專業，對於當地大埔路交通的衝擊和火葬場帶來的車流量，問題不同，火葬場每天火化遺體的數量，遠遠比不上清明掃墓當日車流量，兩者不能相提並論，後續會有更專業的動線規劃與評估，殯葬園區基地廣達4.5公頃，可建構一條龍服務，甚至未來也可再評估建構第3處納骨塔。

民眾「無聲」旁聽，表達反對在彰化市興建火葬場。（記者張聰秋攝）

彰化市長林世賢親上火線說明市公所進行火葬場先期規劃案，解決每個人都要面對的死亡問題。（記者張聰秋攝）

彰化市公所民政課長陳春榮向代表會宣讀由公所自行撤回提案，宣告彰化火葬場的可行性評估胎死腹中。（記者張聰秋攝）

彰化市公所擬在第2納骨塔後方山坡地的殯葬用地，占地廣達4.5公頃，興建火葬場，打造生命宗教聖地的殯葬園區。（民眾提供）

彰化市公所規劃在彰化市第2納骨塔後方殯葬用地，興建火葬場，提供一條龍服務，解決人人都要面對的死亡問題。（民眾提供）

彰化市殯葬用地占地4.5公頃，位處彰化市立第一殯儀館和第2納骨塔的後方。（民眾提供）

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