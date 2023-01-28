國道上午7路段易壅塞！南下、北上最好這時段出發

高公局預測今國五車潮在晚上6時後可逐漸紓解。（高公局提供）

2023/01/28 09:24

〔記者丁奕／台北報導〕今（28日）為春節連續假期大年初七，國道車流量預計較前幾日少，高公局預估，今日交通量為100百萬車公里（所有車輛行駛里程加總），與平常的假日車流量類似，也預判上午7處易壅塞路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發，避開壅塞路段。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至上午8時，交通量為13.2百萬車公里，今日相關疏導措施包括：15至20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

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高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局指出，昨全日交通量為119.3百萬車公里，為年平均平日之1.4倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為年平均平日之1.3倍，昨日路況除國5北向宜蘭至坪林路段於深夜12時逐漸紓解外，其餘路段於晚上8點後大致順暢。

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