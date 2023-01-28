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    01/28 各報重點新聞一覽

    總統蔡英文昨宣布前副總統陳建仁接任行政院長。（記者塗建榮攝）

    總統蔡英文昨宣布前副總統陳建仁接任行政院長。（記者塗建榮攝）

    2023/01/28 08:48

    自由時報

    揭櫫新內閣3大目標 陳建仁：強化經濟、環境、社會韌性

    總統蔡英文昨宣布前副總統陳建仁接任行政院長。陳建仁說，在蔡英文任期最後一哩路須共同承擔時，他有一種義無反顧的心情；新內閣有三大重要目標，包含強化經濟韌性、環境韌性與社會韌性，讓台灣成為二三○○萬人民幸福生活、團結共好的國家。

    詳見揭櫫新內閣3大目標 陳建仁：強化經濟、環境、社會韌性

    加入美國出口管制陣營 日荷半導體設備 將限制輸中

    彭博報導，知情人士透露，日本與荷蘭最快廿七日於華府完成談判，同意與美國組成強大的對中出口管制聯盟，共同限制中國取得先進半導體設備，以削弱其打造本國晶片能力的野心。消息來源稱，該談判涉及一套新措施，以規範哪些產品可供應中國企業。

    詳見加入美國出口管制陣營 日荷半導體設備 將限制輸中

    布拉茲營新基地啟用 美陸戰隊進駐關島 抗衡中國

    值此美國持續重新部署太平洋駐軍以對抗中國之際，美軍陸戰隊廿六日啟用位於西太平洋、中國與北韓飛彈打擊範圍內的關島基地「布拉茲營」（Camp Blaz）。該基地可望減少美軍對招致當地人不滿的日本基地的依賴，也能在與中國爆發衝突時率先做出回應。

    詳見布拉茲營新基地啟用 美陸戰隊進駐關島 抗衡中國

    聯合報

    陳建仁組閣…財長黑馬莊翠雲 文化部長史哲

    蔡英文總統昨天宣布，前副總統陳建仁出任新閣揆；行政院長蘇貞昌下周一將召開臨時院會率內閣總辭，隔天辦理新舊內閣交接。陳建仁昨已展開徵詢新內閣團隊，女性首長部分，除了日前已敲定的經濟部長王美花、勞動部長許銘春、海委會主委管碧玲之外，昨天新增財政部政次莊翠雲升任財長、僑委會副委員長徐佳青升任委員長、原能會副主委張靜文升任主委。

    詳見陳建仁組閣…財長黑馬莊翠雲 文化部長史哲

    我調整確診病例定義 未來只通報新冠重症

    日本政府昨天宣布，將於五月八日調降新冠肺炎分類等級，等同於季節性流感，有望大幅鬆綁防疫限制。指揮中心發言人莊人祥昨天表示，我尚未確定新冠肺炎分類等級調降的時間點，但春節後會率先調整「確診病例定義」，改為只通報新冠重症，未來輕症可能不必通報，也不再強制隔離「５＋ｎ」。

    詳見我調整確診病例定義 未來只通報新冠重症

    中國時報

    蔡回應社會要求 溫暖內閣上陣

    行政院長蘇貞昌為九合一敗選請辭下台，蔡英文總統27日親自召開記者會宣布將由前副總統陳建仁組閣，並期許新內閣團隊是溫暖、堅韌的內閣，對比嚴苛，不時嗆罵對手的蘇貞昌，蔡政府終於回應社會，改由暖男上場。

    詳見蔡回應社會要求 溫暖內閣上陣

    美情報總監：北京奪台 和平手段優先於武統

    美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）26日（當地時間）在德州大學表示，根據國家情報總監辦公室評估，北京目前仍然是優先採取和平手段，而非以武力方式統一台灣。但她也指出，北京也正為無法達成（和平統一）目標時做軍事準備。美國正向國際宣導台灣在世界半導體供應鏈中的重要性，及若台灣受災將對全球金融、經濟造成的影響。

    詳見美情報總監：北京奪台 和平手段優先於武統

    荷蘭預料將擴大對艾司摩爾（ASML）的限制，至少防止其出售極紫外光機（EUV）給中國。（路透檔案照）

    荷蘭預料將擴大對艾司摩爾（ASML）的限制，至少防止其出售極紫外光機（EUV）給中國。（路透檔案照）

    美軍陸戰隊廿六日啟用位於西太平洋、中國與北韓飛彈打擊範圍內的關島基地「布拉茲營」（Camp Blaz）。（圖：取自美軍陸戰隊臉書）

    美軍陸戰隊廿六日啟用位於西太平洋、中國與北韓飛彈打擊範圍內的關島基地「布拉茲營」（Camp Blaz）。（圖：取自美軍陸戰隊臉書）

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