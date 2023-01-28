大年初七「人日節」 民俗專家：一招天官賜福、達成願望

大年初九是玉皇大帝聖誕，俗稱「天公生」，因玉皇大帝茹素，民眾祭拜天公時禁用葷食。（記者張協昇攝）

2023/01/28 08:11

〔記者張協昇／南投報導〕今天大年初七，相傳為創造蒼生的女媧造人的日子，稱為「人日節」或「七元節」，民俗專家廖大乙建議民眾，從人日節到元宵節這段期間，除了不殺生外，若能儘量茹素淨口，特別是在大年初九玉皇大帝聖誕這天齋戒，並發願改過遷善，就能獲得天官賜福，財運興旺，想要達成的願望也比較容易實現。

廖大乙表示，相傳盤古開天，女媧創造蒼生萬物時，大年初一首先創造雞，依序初二是狗、初三是豬、初四是羊、初五是牛、初六是馬、初七是人，初八是穀，因此大年初七稱為「人日節」。由於從人日節到正月十五日元宵節這段期間，派駐人間鑒察人世的天神返回天庭後，正與玉皇大開會討論考核凡人的善惡，作為獎善懲惡、評定禍福依據，且大年初九是「天公」玉皇大帝聖誕，俗稱「天公生」，因玉皇大帝茹素，民眾祭拜天公時禁用葷食，且事先要沐浴齋戒。

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廖大乙強調，因此這段期間，建議民眾除了不殺生，避免與雞狗豬羊牛馬等動物結怨外，若能儘量茹素淨口，並在大年初九拜天公時或在元宵節這天準備糕餅糖果到住家附近廟宇拜拜，真心向玉皇天帝等眾神明懺悔過錯，並發願改過遷善、孝敬父母，就能獲得天官賜福，庇佑一整年平安健康順遂，尤其是多年願望若總是缺臨門一腳無法實現，這段期間若能這樣做，並誠心祈願，願望特別容易實現，例如準備多年的考試，但切忌好高騖遠、祈求想要一步登天或違反道德倫常的願望，否則會有反效果。

廖大乙指出，過年期間許多人大魚大肉，飲食起居無度，可能胖了好幾公斤，甚至搞得腸胃不適，這段期間若能儘量茹素，少吃葷食，除了表達愛惜物命及敬天之意外，其實也是在為新年伊始做體內環保，淨化身心靈，帶來正能量，新的一年自然就會有好運氣。

大年初九天公生，各廟宇都會拜天公，此圖為南投市慶福寺拜天公場景。（慶福寺提供）

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