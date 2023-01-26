為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週五再一波寒流！ 北東高溫僅12度 各地越晚越冷

    明（27）日寒流南下，各地天氣轉冷；台灣北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。（資料照）

    明（27）日寒流南下，各地天氣轉冷；台灣北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。（資料照）

    2023/01/26 20:14

    〔即時新聞／綜合報導〕明（27）日寒流南下，各地天氣轉冷；台灣北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

    中央氣象局預報，明日另一波寒流逐漸南下，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率較高，整天不定時有局部降雨，中南部大致上是多雲到晴的天氣。

    溫度方面，清晨各地低溫普遍落在12到15度左右，白天台中以北及東北部高溫僅12、13度左右，其他地方局部地區仍有20度左右的高溫；下半天各地越晚越冷，台中以北及東北部局部地區傍晚後溫度就會降到10度以下，其他地方晚上大約落在11到14度左右，感受相當寒冷。

    天氣風險公司提醒，明日強冷空氣將再度報到，這波冷空氣也可達寒流等級，中部內陸、南部地區雖然中午前還有些升溫空間，不過午後溫度也會下滑，需留意溫度變化。

    紫外線方面，新竹縣以北及花蓮縣均為「低量及」，其餘地區皆為「中量級」。

    空氣品質方面，明日寒流南下，環境風場為偏北風，北風挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，彰化至雲嘉南沿海地區受地表揚塵影響，短時間可能達橘色提醒等級。

    氣象局提醒，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；東北風增強，明下午起台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，高雄、台東沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域亦有較大風浪，請民眾特別注意。

    白天台中以北及東北部高溫僅12、13度左右，其他地方仍有接近20度左右的高溫；台中以北及東北部局部地區傍晚以後溫度降到10度以下，其他地方晚上大約落在11到14度左右，感受相當寒冷。（擷取自中央氣象局）

    白天台中以北及東北部高溫僅12、13度左右，其他地方仍有接近20度左右的高溫；台中以北及東北部局部地區傍晚以後溫度降到10度以下，其他地方晚上大約落在11到14度左右，感受相當寒冷。（擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，新竹縣以北及花蓮縣均為「低量及」，其餘地區皆為「中量級」。（擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，新竹縣以北及花蓮縣均為「低量及」，其餘地區皆為「中量級」。（擷取自中央氣象局）

    空氣品質方面，明日寒流南下，環境風場為偏北風，北風挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    空氣品質方面，明日寒流南下，環境風場為偏北風，北風挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    氣象局提醒，東北風增強，明下午起台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，高雄、台東沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域亦有較大風浪，請民眾特別注意。（擷取自中央氣象局）

    氣象局提醒，東北風增強，明下午起台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，高雄、台東沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域亦有較大風浪，請民眾特別注意。（擷取自中央氣象局）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    春節連假第二波寒流報到 中部以北9縣市低溫特報
    2023/01/26 16:34

    春節連假第二波寒流報到 中部以北9縣市低溫特報
    今回暖天氣舒適 明連假第二波寒流南下低溫再探6度
    2023/01/26 09:27

    今回暖天氣舒適 明連假第二波寒流南下低溫再探6度

    震災的11年後 福島的復興現狀
    太冷！東京迪士尼海洋「水之行星」表面結冰 網驚呼：艾莎出現了？
    2023/01/26 08:59

    太冷！東京迪士尼海洋「水之行星」表面結冰 網驚呼：艾莎出現了？
    明起到收假 再冷一波
    2023/01/26 05:30

    明起到收假 再冷一波

    新驛站連結美景 超高景觀耐震宅現身
    生活今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播