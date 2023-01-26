週五再一波寒流！ 北東高溫僅12度 各地越晚越冷

明（27）日寒流南下，各地天氣轉冷；台灣北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。（資料照）

2023/01/26 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕明（27）日寒流南下，各地天氣轉冷；台灣北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

中央氣象局預報，明日另一波寒流逐漸南下，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率較高，整天不定時有局部降雨，中南部大致上是多雲到晴的天氣。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，清晨各地低溫普遍落在12到15度左右，白天台中以北及東北部高溫僅12、13度左右，其他地方局部地區仍有20度左右的高溫；下半天各地越晚越冷，台中以北及東北部局部地區傍晚後溫度就會降到10度以下，其他地方晚上大約落在11到14度左右，感受相當寒冷。

天氣風險公司提醒，明日強冷空氣將再度報到，這波冷空氣也可達寒流等級，中部內陸、南部地區雖然中午前還有些升溫空間，不過午後溫度也會下滑，需留意溫度變化。

紫外線方面，新竹縣以北及花蓮縣均為「低量及」，其餘地區皆為「中量級」。

空氣品質方面，明日寒流南下，環境風場為偏北風，北風挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，彰化至雲嘉南沿海地區受地表揚塵影響，短時間可能達橘色提醒等級。

氣象局提醒，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；東北風增強，明下午起台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，高雄、台東沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域亦有較大風浪，請民眾特別注意。

白天台中以北及東北部高溫僅12、13度左右，其他地方仍有接近20度左右的高溫；台中以北及東北部局部地區傍晚以後溫度降到10度以下，其他地方晚上大約落在11到14度左右，感受相當寒冷。（擷取自中央氣象局）

紫外線方面，新竹縣以北及花蓮縣均為「低量及」，其餘地區皆為「中量級」。（擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，明日寒流南下，環境風場為偏北風，北風挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區。（擷取自環保署空氣品質監測網）

氣象局提醒，東北風增強，明下午起台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，高雄、台東沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域亦有較大風浪，請民眾特別注意。（擷取自中央氣象局）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法