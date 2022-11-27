竹縣新豐、大肚國小 獲教育部藝術教育貢獻獎

新竹縣新豐國小的班服時尚走秀，讓孩子展現創意及自信。（新竹縣政府提供）

2022/11/27 17:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府致力輔導地方學校發展特色教育，其中今年推薦兩所偏鄉學校—新豐鄉新豐國小和橫山鄉大肚國小，參加第9屆「教育部藝術教育貢獻獎」，雙雙獲績優學校獎，走出獨有藝術教育特色獲得肯定。

教育局表示，縣府鼓勵學校依在地特色，延伸更多元的教育課程，如鄰近濱海的新豐國小，透過海漂島嶼藝術體驗計畫，結合語文、社會、自然及海洋教育議題跨領域課程設計，如將海洋廢棄物運用繪畫、拼貼，改造成魚類圖鑑等創作，希望激發孩子更多創意思考。

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同時也配合教育部「美感教育中長程計畫」，打造校園與緊鄰社區的美感共學場域，希望校園成為一座超越圍牆的「公共美學教育場」，辦理校園藝術達人秀、星光快閃計畫等體驗計畫，並鼓勵及輔導學校參與教育部「學美．美學-校園美感設計實踐計畫」，營造校園美感空間。

其中，新豐國小期許學校成為社區藝術教育中心，開闊學生藝術視野，帶領孩子走入社區探索家鄉故事緣起，認識自我生活圈。同時也曾與新豐鄉公所合作舉辦學生美展，還有兒童樂隊前往永寧宮、教會及社區表演，以及新豐火車站及高鐵車站舉辦快閃活動，讓孩子踏出校園，提升表達、展現才能。師生也共同創作運用陶塑拼貼及木藝創作等不同形式，將藝術融入校園生活環境，將閒置空間改造，翻轉百年老校美學風貌。

大肚國小長期提倡禮樂射御書數的新六藝理念，首要推動書法課程，讓三年級以上的孩子接觸納入書法，有助孩子藝文學習風氣，同時推動表演藝術課程，讓孩子嘗試學習戲劇，透過不同角色分工，讓孩子體會表演藝術，發掘更多可能性。該校也成立打擊樂團，讓偏鄉地區孩子學習器樂，並透過合奏讓孩子們學習團隊合作，成軍7年來參加全縣音樂比賽獲得肯定，許多孩子畢業後就讀國中音樂班，繼續向音樂之路邁進。

新豐國小文化體驗，一同和伊利諾大學生使用客家花布頭巾。（新竹縣政府提供）

大肚國小舉辦藝起來看戲成果發表。（新竹縣政府提供）

大肚國小長期提倡禮樂射御書數的新六藝理念，首要推動書法課程，讓三年級以上的孩子接觸納入書法，有助孩子藝文學習風氣。（新竹縣政府提供）

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