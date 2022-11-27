綠能產業工作內容VR就能體驗 助學子探索未來職涯

透過影片可以瞭解模組工程師需要在每個製造工序，檢查模組品質、查核製程參數設定，反覆檢測。（教育部提供）

2022/11/27 16:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕為了讓青年學子進入職場前，就能對相關工作有基本認識，教育部青年發展署推出「百工一日－超牆職人：360˚職場影片日記」，4年來已累積拍攝30種職業，今年更是瞄準政府的6大核心戰略產業，推出「太陽能模組工程師」和「MicroLED研發工程師」VR影片，透過穿戴裝置就能身歷其境體驗職業內涵。

青年署表示，「太陽能模組工程師」和「MicroLED研發工程師」VR影片，可對照到6大核心戰略產業中的「綠能及再生能源產業」和「資訊及數位產業」。而目前推出的30種職業，還包括新興產業、休閒娛樂與平時較少接觸的產業職人。

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對於會率先推出「太陽能模組工程師」，青年署說明，現今全世界都在推動再生能源發展，而綠電更是最被推廣的再生能源選項之一。這個項目特別邀請專業太陽能電池與模組製造廠商，擔任太陽能模組工程師職人的角色，為青年揭開太陽能的神秘面紗。

青年署進一步提到，影片中除了介紹太陽能模組的製造過程，更提到太陽能模組製程品質控制的重要性，這對於監造工程師的專業性和經驗都是非常大的考驗。太陽能模組工程師需要在每個製造工序，檢查模組品質、查核製程參數設定，反覆檢測、監控使用材料、電池、還要懂得改善程序、並對材料進行性能試驗，掌控生產的穩定。

若是嚮往該職業，影片建議，除了選讀理工相關科系更加容易上手之外，像是製造工程師的英語能力也是必要；不過課本上讀的跟實際上做的往往還有段差距，因此建議學子們，能在就學期間到相關公司實習，或利用產學合作，提前了解內部運作，並學習培養團隊合作的能力。

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