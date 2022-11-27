11/27 各報重點新聞一覽

2022九合一選舉民進黨大敗，兼任民進黨主席的蔡英文總統（左）昨晚召開記者會表示，民進黨虛心接受結果，她即刻起辭去黨主席一職負責。 （記者塗建榮攝）

2022/11/27 07:00

自由時報

縣市長剩5席// 民進黨大敗 蔡辭黨主席

二○二二年九合一選舉結果昨晚揭曉，民進黨慘敗，廿一席縣市長（嘉義市尚未投票）僅拿下台南、高雄兩都，以及嘉義縣、屏東縣、澎湖縣等三個縣；國民黨則是大勝，六都拿下台北、新北、桃園、台中等四都，加上基隆市等九縣市；民眾黨高虹安奪得新竹市長寶座，無黨籍鍾東錦、陳福海分別當選苗栗、金門縣長。全國政治版圖持續上演「地方包圍中央」局面。

請繼續往下閱讀...

詳見縣市長剩5席// 民進黨大敗 蔡辭黨主席。

向蔡英文喊話 朱立倫：回來做總統 別只做黨主席

直轄市、縣市長選舉開票結果昨晚出爐，國民黨拿下十三席地方百里侯（嘉義市尚未投票），黨主席朱立倫在中央黨部召開記者會，先以深深的一鞠躬，表達感謝台灣人民的支持，朱並向蔡英文總統喊話稱，蔡英文還有將近一年半的任期，「回來擔任總統吧！不要只做民進黨主席！」

詳見向蔡英文喊話 朱立倫：回來做總統 別只做黨主席。

民進黨大敗 蘇請辭閣揆獲慰留

九合一選舉結果出爐，民進黨僅守住台南、高雄、嘉縣、屏縣四縣市並拿下澎縣。兼任民進黨主席的蔡英文總統昨晚偕秘書長林錫耀在中央黨部召開記者會，蔡英文表示，民進黨虛心接受結果，她即刻起辭去黨主席一職，行政院長蘇貞昌雖已口頭請辭，但民進黨必須維持執政的穩定與團結，她已請蘇揆留下來繼續打拚，確保各項重大政策持續推動；最後兩人也向國人深深一鞠躬。

詳見民進黨大敗 蘇請辭閣揆獲慰留。

聯合報

藍光復北桃基 綠敗守北港溪 蔡英文辭黨主席

九合一選舉揭曉，民進黨慘敗，國民黨在六都中拿下四都，蔣萬安、侯友宜、張善政、盧秀燕分別當選台北市、新北市、桃園市、台中市市長，國民黨並贏得另九席縣市長；民進黨執政的基隆、桃園、竹市失守，只贏了五縣市，堪稱雪崩式潰敗。全國聚焦的新竹市長選舉，由高虹安當選，也為民眾黨贏得唯一一席縣市長。

詳見藍光復北桃基 綠敗守北港溪 蔡英文辭黨主席。

同意票僅564萬票 18歲公民權修憲複決未過

九合一選舉全台投票率低，民進黨「公投牌」也失靈。攸關「十八歲公民權」的憲法修正案公民複決案，中選會昨晚統計，同意票有五六四萬票，不同意票則有五○一萬票，由於未達九六一萬張同意票門檻，修憲複決案未通過。

詳見同意票僅564萬票 18歲公民權修憲複決未過。

中國時報

九合一選舉 民進黨慘敗 蔡英文辭黨主席

九合一選舉結果揭曉，民進黨北台灣全部失守，堪稱歷史性的慘敗！國民黨台北市長候選人蔣萬安大勝民進黨候選人陳時中10多萬票，北台灣綠執政的基隆市、桃園市、新竹市全面失守，連綠到出汁的屏東縣都差點被翻轉，民進黨九合一選舉只能說是慘敗。民進黨執政版圖由3都4縣市，縮水為2都3縣，身兼民進黨主席的蔡英文總統，昨晚9時宣布辭去黨主席負責。

詳見九合一選舉 民進黨慘敗 蔡英文辭黨主席。

朱立倫：這是人民和非綠陣營的勝利

國民黨地方九合一大選勝選，國民黨主席朱立倫表示，這場選戰勝利，不單是國民黨的勝利，也是全台灣人民、民主與所有非綠陣營的勝利，謝謝大家共同站出來挺善良、公理、正義，讓台灣民主能展現出來。朱也提醒，這場選戰還沒有結束，12月18日還有嘉義市長選舉，明年1月8日還有台北市第三選區立委補選，之後還有南投縣立委補選，呼籲全黨上下一定要全力支持嘉義市長黃敏惠連任，面對後續立委補選也要全力加油。

詳見朱立倫：這是人民和非綠陣營的勝利。

國民黨主席朱立倫昨表示，這場選舉是台灣人民與台灣民主的勝利，也是所有非綠陣營的勝利。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法