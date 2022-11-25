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    台南榮家2024搬新家 現址基地將連結南鐵地下化與捷運規劃

    台南榮家新建進度已達74％，預計2023年6月完工。（台南市府提供）

    台南榮家新建進度已達74％，預計2023年6月完工。（台南市府提供）

    2022/11/25 20:55

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南榮譽國民之家」，將遷建到永康區網寮北基地與東區平實營區「R7」基地，目前總工程進度74％，預計2024年完成搬遷，所留下的現址基地，將與南鐵地下化及未來台南捷運作整體規劃，帶動東區新發展。

    台南市長黃偉哲今（25）日視察工程進度，他表示，榮民之家新建進度74％，已是超前階段，因為隨著物價成本調整，在預算範圍內提高2億元，總經費14.8億元，希望儘早完工發揮效益，包含失智失能、日照、長照，還有單身安養、夫妻安養都有考慮到，相信將來會很搶手，而且鄰近高雄榮總台南分院，提供醫療保健及長照整合的「醫養合一」高齡照顧優質環境。

    市府工務局表示，預計明年6月完工，2024年6月完成搬遷，原東區台南榮家的機關用地，未來配合南鐵地下化、台南捷運等計畫，透過變更都市計畫整體規劃，並將崇學路打通連接至未來鐵路地下化後的上方路廊，便捷東西向交通，並增設停車場以改善文化中心周邊停車問題，可望帶動東區延續發展。

    工務局表示，平實營區「R7」基地新建「台南榮民之家」，共規劃450床的長照、養護和失智中心，其中長照養護採用「簇群式照護單元」方式配置，以便於生活起居的照料，失智中心採團體家屋方式配置，營造「家」的溫馨感。

    另網寮北基地建置「台南榮民健康服務園區」為安養中心，分夫妻房和單人房兩種房型共150床，亦採用「簇群式聚落」模式配置，園區保留大片老樹，營造生態綠化和森林步道區，並規劃日間照顧中心及樂齡中心，開放給社區銀髮族資源共享，有如1個樂活小型社區。

    台南榮家新建基地位置示意圖。（台南市府提供）

    台南榮家新建基地位置示意圖。（台南市府提供）

    台南榮家新建模擬圖。（台南市府提供）

    台南榮家新建模擬圖。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左2）今日視察台南榮家新建工程進度，期許未來提供「醫養合一」高齡照顧優質環境。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左2）今日視察台南榮家新建工程進度，期許未來提供「醫養合一」高齡照顧優質環境。（台南市府提供）

    位於東區的「台南榮譽國民之家」，預計2024年完成搬遷，現址將透過都計變更整體規劃，成為東區重要門廊。（記者洪瑞琴攝）

    位於東區的「台南榮譽國民之家」，預計2024年完成搬遷，現址將透過都計變更整體規劃，成為東區重要門廊。（記者洪瑞琴攝）

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