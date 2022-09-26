週二高溫34度日夜溫差大 山區、南部留意午後雷雨

中央氣象局氣象局指出，週二天氣以多雲到晴為主，不過基隆北海岸、東半部地區會有局部短暫陣雨，南部及山區則要留心午後的局部短暫雷陣雨。（資料照）

2022/09/26 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕週二水氣減少，各地為多雲到晴天氣，僅北東地區有局部短暫陣雨，各地白天溫暖微熱，高溫可達34度，但需留意日夜溫差大。

中央氣象局預報，明（27）日台灣為偏東風環境，主要為多雲到晴天氣，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區及其他山區則要留心午後的局部短暫雷陣雨。氣溫方面，各地白天溫暖微熱，預測高溫約30至34度，早晚則是秋高氣爽，低溫約24、25度，日夜溫差稍大，早出晚歸請留意溫度變化以免受涼。

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另外，第16號颱風「諾盧」，週一下午2時中心位於鵝鑾鼻南南西方約810公里之海面上，未來持續以偏西的方向往中南半島前進，對台灣並無直接影響；另外第17號颱風「庫拉」，中心位於台北東方約2190公里之海面上，對台灣沒有影響。

天氣風險公司提醒，預計未來幾天不會有明顯的天氣系統影響台灣，僅東部會有一些迎風面短暫陣雨，中南部山區也有午後局部陣雨。未來一週北部高溫約31、32度，低溫24度，早晚感覺較涼；中南部高溫32到34度，感受比較溫暖；東部高溫31度，低溫約24度，也是早晚有涼意的天氣。

紫外線指數方面，連江縣達到高量級，其他縣市更來到紅色「過量級」，外出請做好防曬準備。

空氣品質方面，27日竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

氣象局也提醒，由於東北風偏強，新竹以北、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖有較強陣風，海邊活動請注意安全。

各地白天溫暖微熱，預測高溫約30至34度，低溫約24、25度，日夜溫差稍大。（擷取自中央氣象局）

位於菲律賓附近的第16號颱風「諾盧」，未來持續以偏西的方向往中南半島前進，對台灣並無直接影響；另外第17號颱風「庫拉」，中心位於台北東方約2190公里之海面上，對台灣沒有影響。

週二大部分縣市的紫外線指數偏高，外出請做好防曬準備。（擷取自中央氣象局）

空品部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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