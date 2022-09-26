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    花縣各鄉開辦意外險團保 壽豐鄉成第4個

    花蓮壽豐鄉長劉耀宗（中）公布全鄉納意外險團保，每人最高理賠15萬元。（壽豐鄉公所提供）

    花蓮壽豐鄉長劉耀宗（中）公布全鄉納意外險團保，每人最高理賠15萬元。（壽豐鄉公所提供）

    2022/09/26 14:24

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉繼新城、光復及豐濱鄉後，成為第4個開辦「鄉民團體傷害保險」的鄉，全鄉1萬7000多人納保，每人保費100多元，最高可理賠新台幣15萬元，保單13日生效、保期至今年底，未來公所將視成效續辦，保障鄉民因意外造成傷殘或死亡津貼。

    壽豐鄉開辦鄉民團保，在不壓縮、排擠其他預算情況下，自籌經費並獲鄉代會支持，最後決標金額108萬元為全鄉納保，9月13日與泰安產物保險公司簽約，保期到今年12月31日。

    鄉長劉耀宗說，壽豐人口數約1萬7000多人，東臨太平洋、境內有中央山脈與海岸山脈，鄉親捕魚、打獵、烈日曝曬務農等工作風險不小。

    他說，不少民眾因故意外離世或受傷重殘，面對突發意外造成後續醫療費用、身體失能或死亡，都讓家人生活陷入困境，公所規劃推動鄉民意外保險，全鄉納保，建構健全社會安全網，只要設籍壽豐者都可獲保障。

    劉耀宗強調，被保人發生意外死亡，給付15萬元；意外導致失能，保險金額最高也是15萬元；若因意外傷害事故，包含天然災害，致身體蒙受傷害，而於意外傷害事故發生日起180天內，死亡、失能或連續昏迷6個月以上者，可依保險契約給付身故或失能保險金；民政課及各村辦公處均可受理申請。

    花蓮率先在2021年開辦鄉民團保的是新城鄉，今年再推新福利措施，鄉民住院發放1000元、每年限1次；光復鄉也跟進納意外團保，最高理賠15萬元；豐濱鄉則於今年6月為全鄉4千多人納保，保期到年底，最高理賠30萬元，是縣內目前理賠金額最多的鄉。

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