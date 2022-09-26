台鐵員工政院外抗議 籲留才方案協商「公開透明」

台鐵產業工會和台鐵鐵路工會分會代表今天上午赴行政院外召開記者會，控訴關於推動公司化的協商談判已淪為「閉門協商」，基層員工根本不知道方案內容，和政院過去承諾不符，要求公開透明。圖為政院官員出面接下陳情書。（記者呂伊萱攝）

2022/09/26 19:50

首次上稿 13:00

更新時間 19:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕台鐵產業工會和台鐵鐵路工會分會代表今天上午赴行政院外召開記者會，控訴關於推動公司化的協商談判已淪為「閉門協商」，基層員工根本不知道方案內容，和政院過去承諾不符，要求「留才協商方案請公開透明，莫忘過去承諾！」工會代表並提到近日台鐵內部的傳言指出，政院協商代表揚言若罷工就要修法明訂輪班人員國定假日不得拒絕出勤，當面詢問政院官員是否為真；出面接受陳情的官員澄清，不是要修勞基法，是希望在團體協約有所規範、制度化讓大家能遵循，而且前提是一定會和員工充分溝通，將把陳情意見帶回院內了解。

請繼續往下閱讀...

〔記者呂伊萱／台北報導〕台鐵產業工會和台鐵鐵路工會分會代表今（26）日控訴公司化談判已淪為「閉門協商」，基層員工根本不知道方案內容，不符行政院承諾，要求「公開透明」。政院官員說，有關台鐵轉型應訂定相關子法，交通部正積極研擬配合方案。台鐵局強調，截至目前已與工會召開11次公司化子法協商會議。

工會代表並提到，近日台鐵內部傳言，政院協商代表揚言若罷工就要修法明訂輪班人員國定假日不得拒絕出勤。政院官員今表示，現階段政院並無所指之相關修法規劃，請相關團體在轉述傳言時，宜查明消息來源，適當求證，以免誤會。

工會代表們今天上午赴行政院外召開記者會。台鐵產業工會秘書長魏豫綾指出，行政院發言人羅秉成於2021年5月曾對台鐵公司化議題承諾「以開放態度傾聽台鐵員工與社會各界的意見，院長也指示交通部，繼續與台鐵員工及工會溝通對話，尋求共識」。台鐵所主辦的員工溝通說明會亦不斷強調未來「子法協商」會再開會納入基層員工意見，但實際上並未召開。魏豫綾強調，協商談判事項攸關員工職場安全與鐵路運輸安全，包含進用人力是否足額、負債償還模式是否能改善安全條件、薪資待遇調整是否能確實留才、設備與車輛購置是否符合安全效率等。

魏豫綾直言，以薪資待遇來說，公司化後，職場環境與管理方式前景不明，光是未來低薪進用人才，造成基層不穩定而徒增帶新人的教育成本與工作風險，本應就該有合適的現職人員留才補償或加薪。台鐵在公司化前就已有人力不足與人力高流動的特性，這次留才獎金僅2000元，引發各地員工大力反彈。魏豫綾受訪時也透露，今年上半年台鐵已有２、３百人離職，相當於過去一整年的規模，顯示台鐵推動公司化讓員工失望。

台鐵鐵路工會宜蘭分會理事劉仲書表示，台灣鐵路工會本會（企工本會）8月24日第二次臨時理監事會中同意通過資方所提出包含全體留才獎金2000元等協商條件，引發員工強烈不滿。「我們主張，當前企工本會協商代表已無法反映員工整體意志，且協商過程不公開也不透明，相關事項和條件，皆應充分受各地員工共同檢視。」協商談判過程應秉持「公平、公開透明」原則，政府應積極尋求台鐵員工更大的集體共識，這是攸關多達1萬6千名員工的權益，唯有開放溝通、尋求共識，才能確保公司化後提供安全穩定的職場，進而代表民眾安全的公共運輸。

台鐵產業工會理事曹嘉君表示，國家過去對於台鐵的改進總是亡羊補牢、只做半套，事故發生之後才願意看見問題，但問題也只解決一半。曹嘉君強調，鐵路工作一線基層要求留才方案公開透明，但竟傳出行政院協商代表轉述蘇貞昌院長意思指出，「只要罷工通過，他將要修改勞基法，明訂三班輪班人員未來在國定假日不得拒絕出勤」，也就是說行政院要再修惡勞基法。所以今天台鐵產工跟台企工各分會代表站出來問政院是否為真？

行政院交通環境資源處處長陳盈蓉今出面收下工會陳情書，對於休假問題，陳盈蓉表示，政院立場很清楚，院長一再交代，公司化推動一定會以保障員工既有權益條件之下來推動，該說法（修惡勞基法）有點曲解，提到休假問題，我們是有說希望在團體協約有所規範、制度化讓大家能遵循，不是要修勞基法。政院希望公司化之後對員工、對國人交通運輸，都是往好的方向，不要擔心說公司化後會變不好。

陳盈蓉指出，台鐵提出的方案是和員工協商之後才提到交通部、交通部也說經過協商討論，才送到行政院，目前由人事行政總處整理中。但一番話遭到在場工會代表反駁表示，根本不知道方案內容，「交通部騙你們啦」。陳盈蓉表示會將陳情意見帶回行政院了解，並反覆強調一定和員工充分溝通、尊重員工意見。

台鐵產業工會和台鐵鐵路工會分會代表今天上午赴行政院外召開記者會，控訴關於推動公司化的協商談判已淪為「閉門協商」，基層員工根本不知道方案內容，和政院過去承諾不符，要求公開透明。（記者呂伊萱攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法