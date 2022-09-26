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    澎湖蚵農與天搶時搶收牡蠣 東北季風起海水降溫增加困難

    澎湖蚵農趕著收成牡蠣，東北季風一起牡蠣就會變瘦。（記者劉禹慶攝）

    澎湖蚵農趕著收成牡蠣，東北季風一起牡蠣就會變瘦。（記者劉禹慶攝）

    2022/09/26 13:09

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域因無工業汙染，牡蠣養殖成為重要產業，但四面環海的澎湖群島受到天候影響，採收牡蠣最佳季節在東北季風起之前，但今年受到氣候異常變化，採收期延後1個月，導致牡蠣減產，市場價格也不佳。

    養殖業者陳連生表示，澎湖養殖環境與台灣不同，必須在東北季風來臨前採收，否則遇上9至10級東北風，牡蠣受到驚嚇排精排卵，肥美度無法滿足客戶需求。

    同時海水溫度降低，也不利蚵肉成長，因此澎湖牡蠣養殖採收最佳季節，就是在中秋節前夕，也就是澎湖東北季風來臨前的時節。

    陳連生進一步指出，台灣本島嘉義、雲林一帶養殖環境，適合未採收的牡蠣渡冬，隔年春夏季生殖腺再次飽滿肥美後採收，但是澎湖冬季時會出現大量藤壺及石蚵幼苗，附著包覆牡蠣無法開口吸收浮游生物，日漸消瘦，最終變成一顆沒肉的石頭牡蠣，毫無採收價值。

    但是今年澎湖氣候異常，可採收期被迫延後1個月左右，目前每家業者都拼了命趕忙採，收今年澎湖大盤收購蚵肉每台斤140元，市場零售每台斤170-180元，比去年低20-30元左右，主要受到台灣越南進口蚵肉大盤價每台斤100元影響，除了市價下跌外，產量比去年少1/3，讓澎湖蚵農相當無奈，只能感嘆養蚵真是看天吃飯，受限於天候環境狀況。

    雖然澎湖牡蠣減產，但受到越南進口牡蠣影響價格還是下降。（記者劉禹慶攝）

    雖然澎湖牡蠣減產，但受到越南進口牡蠣影響價格還是下降。（記者劉禹慶攝）

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