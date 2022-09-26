邊境管制最後一哩路 蘇揆指示持續溝通、做好開放準備

行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（行政院提供）

2022/09/26 11:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天在擴大防疫會議指出，本週四（9/29）將放寬邊境管制政策，如疫情以目前的穩定可控方向發展，約莫再半個月後，國境將朝向更開放的目標前進。蘇貞昌說，為防疫需求而生的邊境管制措施來到了最後一哩路，登機要求、入境程序、採檢措施及通關動線等，都將進行大幅度的更動，請指揮中心與交通部預先宣導、並持續與地方政府溝通協調，事前做好制度調整的盤點及準備。

蘇貞昌今（26）日上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況以及成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論。

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指揮中心在會中表示，全球疫情趨緩，總體降低約10%，但隨北半球進入秋冬季節，呼吸道疾病國際傳播風險可能漸升高，而BA.5變異株為全球主流株，佔比約76.6%，仍需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變；國內輕症/無症狀者為99.56%，將持續密切監測疫情走勢。

指揮中心指出，上週（9/19-24）入境採檢陽性率持平，整體採檢陽性率為3.43%，另上週（9/19-25）入境總人數為39318人次，此期間自駕旅客佔3%，親友/機關團體接送28%，防疫車輛使用率達69%，防疫旅宿使用率達48%。自本週四（9/29）起，將調升入境入境總量為6萬人/週、取消機場唾液PCR、全面恢復免簽證待遇機制、入境檢疫3+4全程一人一室，將隨時關注盤整防疫量能並精進通關動線。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.6%，第2劑為87.5%，第3劑為73.1%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.4%，第4劑施打率則為10.5%，累積施打已超過6156萬人次，目前疫苗數量非常充足，應加強宣導，鼓勵民眾接種。

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