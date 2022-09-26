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    戶外露營夯 高雄衛武營10/15、10/16辦城市野營派對

    衛武營的城市野營派對，有風格露營包廂，快揪朋友來場私人帳逢派對！（高雄市觀光局提供）

    衛武營的城市野營派對，有風格露營包廂，快揪朋友來場私人帳逢派對！（高雄市觀光局提供）

    2022/09/26 09:38

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕近年來戶外露營是國人旅遊休憩的熱門活動，高雄市觀光局與時尚品牌雜誌GQ聯手，10月15日、16日將在衛武營藝文中心，舉辦一場熱鬧的城市野營派對！

    高雄市長陳其邁表示，近年來，戶外露營一直是國人旅遊休憩的熱門選項，不論是自備裝備的山林野營，或空手即可入住的豪華露營，都十分受歡迎，露營不只有睡袋和帳篷，更是實踐美好生活的態度。

    2022台灣設計展將於10月7日至23日在高雄登場，為讓更多民眾體驗具風格的戶外生活，高雄市觀光局與時尚品牌雜誌GQ聯手，10月15日、16日將於衛武營藝文中心舉辦高雄城市野營活動，不論是戶外活動新手或專業玩家，都可找到屬於自己的品味風格露營包廂、主題裝備等，更有超強卡司的音樂表演和美食市集。但活動會場不開放現場紮營、過夜。

    高雄市觀光局長周玲妏說，這是城市野營首次移師高雄舉辦，主視覺設計是以高雄海洋城市為概念，以藍色的主色調，呈現熱鬧的嘉年華風格。

    觀光局進一步指出，現場有最具風格的露營帳與露營車展示、職人利用戶外刀以最原始的方式升火、手網烘豆等戶外生活技巧等，還特別邀請鼓鼓呂思緯、魏嘉瑩、告五人、原子少年火星Mars、艾怡良等卡司，歡迎民眾屆時帶著野餐墊，到衛武營藝文中心戶外草地上享受秋日最Chill的野營樂趣，詳情可上高雄城市野營官網

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