日本東京旅展 中市府聯手千葉電視台強力行銷

日本東京旅展！台中市政府聯手日本千葉電視台強力行銷引客台中。（觀旅局提供）

2022/09/25 16:28

〔記者歐素美／台中報導〕疫情趨緩，國境即將開放，台中市觀光旅遊局於22至25日前往日本東京最大型國際旅遊博覽會（2022日本觀光旅遊EXPO），推廣台中知名特色景點與美食，並與千葉電視台合作行銷，盼提升台中觀光國際能見度，吸引國際旅客前來。

觀旅局表示，今年日本觀光旅遊展共有47個都道府縣及海外70個地區，共計1200個單位參加，是亞洲最大規模的國際旅展之一！為讓國際旅客感受台中的魅力，觀旅局的展位設計以日本旅客最愛的「逢甲夜市」、「湖心亭」、「國家歌劇院」及「高美濕地」為主，加上風靡日本的珍珠奶茶、雞排等特色小吃，積極吸引參展旅客目光。

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此外，為讓到訪台中的旅客都能住得安心、玩得放心，市府積極推動安心旅宿標章，分流不同需求的旅客，展位也特別提供貼心防疫小禮包贈送給參展旅客，希望能感受來自台灣的溫度。

觀旅局長韓育琪表示，這次台中觀光旅遊局首次攜手日本千葉電視台，在9月22日開展當天介紹台中景點，並在節目中進行有獎徵答活動，準備15份有著台灣LV包稱號的「茄芷袋」及防疫小禮包組合送給觀眾！10月24日至28日五天，千葉電視台還有「台中周」特別節目播出，每天都會推播介紹台中知名景點觀光。

韓育琪指出，台中在疫情前每年吸引逾150萬國際旅客造訪，日本為台中市最重要國際入境客源市場，市府致力提升台中觀光行銷能量，整合府內外資源精準行銷，包裝在地景點特色、活動節慶、創意話題等，盼藉由東京旅展為國境開放後的台中再創國際觀光高峰。

台中市觀光旅遊局推廣台中知名特色景點與美食。（觀旅局提供）

台中市觀光旅遊局推廣台中知名特色景點與美食_。（觀旅局提供）

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