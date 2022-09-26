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    不必出國、台灣也有！墾丁「沙丁魚風暴」絕美

    墾丁「沙丁魚風暴」絕美。（Duncan提供）

    墾丁「沙丁魚風暴」絕美。（Duncan提供）

    2022/09/26 07:51

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「擠的像沙丁魚一樣」這句形容詞，少有人實際看到這個生態景觀，墾丁船帆石海域最近一個月，卻出現這個壯觀的「沙丁魚風暴」景象，來自全台的潛水愛好者紛紛下水拍下奇景，直呼「不必花萬元到菲律賓宿霧去看，我們台灣也有！」

    「你去看過沙丁魚風暴了嗎」是最近潛水愛好者打招呼的第一句話，因為距離水面淺、難度低，從水肺潛水、自由潛水到浮潛客，都能夠下水感受這個生態奇景，但爆量朝聖人潮也令潛水教練們擔憂，共同呼籲下水欣賞魚群的同時，盡量不要穿越魚群打擾牠們。

    海生館學者何宣慶初步研判，認為是有相似生態習性的銀漢魚而非沙丁魚，但主要特性都是會大量群游，一起覓食及繁殖，這種本能行為是牠們的防禦系統，因屬於海洋生態鏈中的初階消費者，離群的個體較容易受到攻擊和捕食，這種壯觀聚集模式，在很多種魚類中都曾被觀察到，幾年前出水口也有梭魚風暴被記錄到。

    何宣慶說，國際上每年為了潛水觀賞沙丁魚風暴及鯨魚攝食盛況，到各國島嶼潛水的非常多，為當地帶來豐厚的觀光財，如果能讓墾丁周邊維持每年都有沙丁魚風暴，墾丁未來也可成為一個重要潛水景點，吸引國際潛客前來旅遊。

    墾丁「沙丁魚風暴」絕美，吸引許多潛客朝聖。（Duncan提供）

    墾丁「沙丁魚風暴」絕美，吸引許多潛客朝聖。（Duncan提供）

    墾丁「沙丁魚風暴」絕美，潛客樂呼「不必出國也有！」（Hi D潛水提供）

    墾丁「沙丁魚風暴」絕美，潛客樂呼「不必出國也有！」（Hi D潛水提供）

    墾丁「沙丁魚風暴」絕美，潛客樂呼「不必出國也有！」（許育偉提供）

    墾丁「沙丁魚風暴」絕美，潛客樂呼「不必出國也有！」（許育偉提供）

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