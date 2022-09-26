6縣市大雨特報！ 北台高溫回升、需注意日夜溫差

今日基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨大台北地區仍有降雨機會。（資料照）

2022/09/26 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕今日水氣減少，迎風面雨勢逐漸趨緩，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨大台北地區仍有降雨機會，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

中央氣象局今日清晨3點30分發布6縣市大雨特報，台北市山區、基隆市、新北市山區及北海岸、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣須注意大雨。今日溫度方面，各地低溫約23至25度，北台灣白天高溫回升，各地最高溫約31至34度，日夜溫差大，請留意溫度變化。

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空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週二至週四（27日至29日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週五至下週日（30日至10月2日）南方水氣增加，東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 32 26 ~ 34 28 ~ 32 24 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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