週一天氣回穩！ 日夜溫差大 北、東零星降雨

明天（26日）天氣回穩，但北部、東部都有短暫雨。紫外線偏強，日夜溫差大，需做好防曬與預防著涼。（資料照）

2022/09/25 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕因台灣附近水氣減少，雨勢趨緩，但明天（26日）北部、東部以及恆春半島仍有局部短暫雨；其他地區則多雲到晴。白天氣溫將繼續回升，日夜溫差仍大，紫外線偏強，需做好防曬與預防著涼。

中央氣象局預報，因為水氣減少，迎風面地區的雨勢趨緩，不過，基隆北海岸、東部，以及恆春半島仍有局部短暫雨，清晨大台北地區也有降雨機會。其他地區白天為多雲到晴，午後嘉義以南地區與中部山區可能有局部短暫雷陣雨。

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氣溫方面，明天北台灣白天高溫回升，各地低溫約23度至25度，最高溫約31度至34度，日夜溫差大，請留意溫度變化。

雲林以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區、澎湖、金門，明天易有8級至9級強陣風，海上及海邊活動請注意安全。

第16號颱風「諾盧」將持續以偏西方向移動到呂宋島，對台灣不會有直接影響。

天氣風險公司指出，明天將轉為偏東風環境，北部與東北部雖然仍有陣雨，但雨勢已緩，西半部的天氣則比較穩定。到了週二（27日）到週三（28日），降雨還會更少。在關島附近有熱帶擾動與熱帶低壓在發展中，可能將往北方移動，直接影響台灣的機率不高。

紫外線指數方面，全台各地都到達「過量級」，唯獨連江縣為「中量級」，建議明日外出活動時做好防曬。

空氣品質方面，26日環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍高。宜蘭、花東空品區、澎湖為「良好」；北部、竹苗空品區、馬祖、金門為「普通」；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」，敏感族群需注意。

明天（26日）北部、東部、恆春半島仍有零星降雨，其他地區為多雲到晴。白天稍熱，日夜溫差大。（擷取自中央氣象局網站）

明天（26日）全台各地紫外線指數皆到達「過量級」，唯連江縣為「中量級」。（擷取自中央氣象局網站）

明天（26日）宜蘭、花東空品區、澎湖為「良好」；北部、竹苗空品區、馬祖、金門為「普通」；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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