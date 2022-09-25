本週天氣三階段變化！宜蘭超大豪雨明晨趨緩 又有颱風生成

另外，西北太平洋目前有一個中度颱風諾盧、一個今天下午2點生成的熱帶性低氣壓TD20（右），雖然TD20最快明天增強為今年第17號颱風庫拉（左），但距離皆遠、超過1000公里，不影響台灣天氣。（取自中央氣象局）

2022/09/25 20:58

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（25日）受到東北風影響，宜蘭南澳西帽山地區今晨2時降下時雨量120毫米的超大豪雨，氣象局預估雙北山區、宜蘭地區、東部山區降雨將持續到明天清晨，但明白天起將迎接轉晴且悶熱的一週。中央氣象局表示，這週天氣三階段變化，週一東半部迎風面仍有降雨，嘉義以南有午後雷陣雨；週二起至週四是天氣最好的幾天，東半部水氣減少、各地多雲到晴；週五起至下週日水氣再增加，宜花東有局部短暫陣雨，西半部依然是午後雷陣雨的天氣型態。

另外，西北太平洋目前有一個中度颱風諾盧、一個今天下午2點生成的熱帶性低氣壓TD20，雖然TD20預計最快明天增強為今年第17號颱風庫拉（Kulap，玫瑰，泰國提供），但兩系統距離台灣皆遠、超過1000公里以上，不影響台灣天氣。不過，須留意週五起南海可能有熱帶擾動生成，外圍水氣週五起隨著東南風吹拂可能影響台灣南部水氣增加、降雨機率大增，預估成颱後可能路徑朝西方向前進遠離，撲台機率低。

請繼續往下閱讀...

氣象局觀測，今天截至下午6點半，全台累積降雨前3名依序為宜蘭縣南澳鄉西帽山511豪米、宜蘭縣大同鄉394.0毫米、宜蘭縣冬山鄉386.5毫米。西帽山已達超大豪雨標準，大同鄉、冬山鄉同樣達大豪雨等級。

中央氣象局預報員曾昭誠說，北部、東北部降雨入夜後慢慢減少，今天降雨豐沛主要原因是東北風挾帶東方海面水氣，碰到地形抬升，降雨集中在南澳以及冬山鄉，雨勢將持續到明天清晨，但已經漸漸趨緩。

北部、東半部未來一週天氣，明天（26日）風向轉為偏東風，水氣減少，北台灣白天再度有熱的感受，清晨大台北地區仍有局部短暫陣雨，但上午基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；週二至週四水氣更少，北部地區多雲到晴，僅基隆北海岸有零星雨、東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；週五起至下週日受到南方水氣影響，台東地區有比較廣泛的短暫陣雨，宜花地區有局部短暫陣雨，北部雲量也增多，午後山區都有局部短暫雷陣雨。北部氣溫平均24至33度、花東地區約24至31度。

中南部未來一週天氣，週一至週四大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後嘉義以南地區及山區有局部短暫雷陣雨；週五至週六因為南方水氣增加，上午轉為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部短暫雷陣雨。氣溫平均25至33度。

中央氣象局表示，這週天氣三階段變化。本週無大系統影響，水氣減少，逐步呈現轉晴、午後雷陣雨的天氣型態，白天陽光照射下仍然有些悶熱，但夜間的低溫開始有些涼爽的感覺。（取自中央氣象局）

今天（25日）受到東北風影響，宜蘭南澳西帽山地區今晨2時出現時雨量120毫米的超大豪雨，氣象局預估雙北山區、宜蘭地區、東部山區降雨將持續到明天清晨，但明起就會轉乾回溫。（取自中央氣象局）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法