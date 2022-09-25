東北風挾帶豐沛水氣 宜蘭山區警戒「超大豪雨」！

中央氣象局發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

2022/09/25 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕今日清晨因東北風挾帶豐沛水氣及環境有利對流發展，迎風面雨勢明顯，宜蘭山區出現局部超大豪雨，宜蘭平地也有局部大豪雨。中央氣象局今日清晨4點30分發布4縣市豪大雨特報，其中宜蘭縣平地達「大豪雨」，山區則是達到「超大豪雨」，須特別留意。台北市山區、基隆市、新北市山區則為大雨警戒範圍。

今日北北基宜上午降雨仍持續，下午過後雨勢有機會趨緩，但降雨機率仍高。至於桃園以北、花蓮、台東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

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今日溫度方面，各地低溫約23至25度，北台灣白天高溫較昨天回升，桃園以北及宜蘭約28至30度，其他地區在31至34度，中南部日夜溫差大，請留意溫度變化。

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一（26日）風向轉為偏東風，水氣減少，北台灣白天升溫，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週二至週四（27日至29日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週五、週六（30日、10月1日）南方水氣增加，東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 28 25 ~ 34 27 ~ 32 24 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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