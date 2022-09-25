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    飛上藍天看彰化不是夢！ 溪州飛行場開幕

    彰化縣溪州鄉成立彰化第一座合法大型運動輕航機飛行場地，縣長王惠美（左）希望飛行場能與彰化觀光資源結合，帶動觀光產業發展。（彰化縣政府提供）

    彰化縣溪州鄉成立彰化第一座合法大型運動輕航機飛行場地，縣長王惠美（左）希望飛行場能與彰化觀光資源結合，帶動觀光產業發展。（彰化縣政府提供）

    2022/09/25 19:28

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉擁有許多農田等空曠場地，常吸引輕航機玩家來飛行，順風飛行協會為推廣飛行運動，透過彰化縣政府與交通部民用航空局輔導協助下，在溪州鄉成立彰化第一座合法大型運動輕航機飛行場地，由於彰化境內擁有豐富的自然景觀，未來有望與彰化觀光資源結合，帶動周邊觀光產業發展。

    溪州飛行場佔地5公頃，位於濁水溪北岸9號觀測所旁，空域包含整個大彰化，北起彰化市，西達海岸線，東至八卦山脈以東，南至濁水溪畔以南，目前是國內最大的合法飛行場，24日舉行開幕式，縣長王惠美等人與會。

    王惠美表示，順風飛行協會推廣的運動輕航機飛行活動，是極具創新且高科技的活動，該協會中成員有不少都是戰鬥機退役飛官，有豐富的飛行技術及經驗，能以最專業、安全的設備與技術來推廣飛行活動，讓愛好飛行活動的朋友們可以來彰化安心學習，體驗飛行，一圓飛向天空的夢想。

    「輕航機在歐美是很熱門的空中運動！」順風飛行協會理事長饒自強表示，比利時羅瑟福德姊弟，今年相繼以19歲跟16歲年紀，駕駛輕航機完成環遊世界壯舉，代表只要具備專業性並設備安全，飛行運動並非遙不可及，這次會選擇在溪州成立飛行場，主要就是飛行場地夠大，並順利通過環評，讓彰化終於有一座進入天空翱翔的合法捷徑。

    饒自強也說，目前協會使用的機型是shark鯊魚運動競賽機，其機型已連續8年獲全世界評比第一名，安全性和操控性極佳，若有民眾要學習駕駛輕航機，目前採入會制，也開放一般民眾空中體驗遊程，未來將不定期舉行飛行表演秀。

    溪州飛行場佔地5公頃，位於濁水溪北岸9號觀測所旁，是目前國內最大的合法輕航機飛行場。（翻攝順風飛行協會網站）

    溪州飛行場佔地5公頃，位於濁水溪北岸9號觀測所旁，是目前國內最大的合法輕航機飛行場。（翻攝順風飛行協會網站）

    溪州飛行場空域包含整個大彰化，北起彰化市，西達海岸線，東至八卦山脈以東，南至濁水溪畔以南。（翻攝順風飛行協會網站）

    溪州飛行場空域包含整個大彰化，北起彰化市，西達海岸線，東至八卦山脈以東，南至濁水溪畔以南。（翻攝順風飛行協會網站）

    順風飛行協會推廣的運動輕航機以shark鯊魚運動競賽機為主，溪州飛行場地開放民眾學習輕航機與空中體驗。（彰化縣政府提供）

    順風飛行協會推廣的運動輕航機以shark鯊魚運動競賽機為主，溪州飛行場地開放民眾學習輕航機與空中體驗。（彰化縣政府提供）

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