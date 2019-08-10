東部首座！ 宜蘭三星擬建輕航機飛行基地

2019-08-10 19:01

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府近期接獲輕航機公司洽詢，研擬要在三星鄉尋找土地，興建東部首座的輕航機飛行基地，全案業者正與三星鄉公所研議如何取得土地，細節仍未敲定；縣府工商旅遊處表示，興建輕航機飛行基地，可發展空中導覽、空拍及空中探勘等工作，有利於宜蘭縣的觀光與飛航發展，縣府一定歡迎，待業者確定要做，會提供必要的行政協助。

宜蘭縣由於空域環境乾淨，幾乎沒有民航管制區，很適合發展飛航產業；宜蘭大學已規劃要斥資2億在城南校區，設置東部首座無人機辦公室，將協助學生考取無人機飛行證照，以及農業特殊用途例如施肥、噴藥的無人機飛行證照，並將研究製造農業植物保護機，用於國土及水土保持監測等工作。

另外，縣府也持續爭取行政院飛航安全委員會的飛行安全中心，能進駐宜蘭科學園區，發展宜蘭的飛航產業；近期，更有輕航機業者，與縣政府接洽，盼能在三星鄉興建同為東部首座的輕航機飛行基地，預計需要4到5公頃的土地，業者已與三星鄉公所洽談用地取得的問題，並向航管局等相關單位提出設置申請。

縣政府工商旅遊處長李東儒表示，由於宜蘭空氣品質好，空域幾乎沒有的航線經過，除了一些軍事場域外，幾乎沒有禁飛區，相當適合飛航產業的發展，才會有飛航產業的業者願意投資。

李東儒表示，興建輕航機飛行基地的計畫還在初步洽談階段，投資規模多大，都還不確定，如能成功為宜蘭引進輕航機飛行基地，有助於宜縣發展飛航觀光，搭配宜大的無人機辦公室以及飛行安全中心的進駐，宜縣的飛航發展會很完整，所以縣府非常歡迎業者投資，一定會提供必要的行政協助。

三星鄉長李志鏞表示，只要不妨害到三星現有的生活環境，並做好安全維護的相關措施，絕對會支持業者在三星投資輕航機飛行基地，因為對在地觀光發展很有幫助，更能為地方提供就業機會 。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法